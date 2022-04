BVS predĺži otváracie hodiny kontaktných centier

Bratislava 1. apríla (TASR) – Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) mimoriadne predĺži otváracie hodiny svojich kontaktných centier v Malackách, Senici a Pezinku. Otvorené budú aj najbližšie dve soboty, teda 2. a 9. apríla. Predĺžené hodiny budú mať zároveň aj budúci týždeň, s výnimkou stredy (6. 4.). TASR o tom informoval riaditeľ komunikácie BVS Peter Podstupka.



"Týmto krokom chce BVS vyjsť v ústrety zákazníkom, ktorí chcú nahlásiť stav vodomeru osobne na našich kontaktných centrách," vysvetlil Podstupka.



Kontaktné centrá v Malackách, Senici a Pezinku budú počas sobôt otvorené od 8.30 do 14.00 h. Zároveň sa v týždni od 4. do 8. apríla sa predĺžia zákaznícke hodiny do 16.00 h s výnimkou stredy, keď sú kontaktné centrá otvorené do 17.00 h. Kontaktné centrum v bratislavskom obchodnom centre na Trnavskom mýte je otvorené štandardne každý deň do 20.00 h.



Do platnosti vstupuje od 1. apríla zmena ceny vodného v regióne pôsobnosti BVS. Spoločnosť preto vyzvala svojich zákazníkov listom alebo e-mailom, aby do 10. apríla do 20.00 h vykonali na svojich vodomeroch mimoriadny odpočet. Údaje môžu nahlásiť priamo cez Zákaznícky portál BVS, ktorý využíva už viac ako 45.000 zákazníkov. Ak chcú aktuálny stav vodomeru nahlásiť osobne, môžu tak urobiť v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS.



Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca.



V prípade, že zákazník nenahlási stav vodomeru v požadovanom termíne, na výpočet spotreby bude použitý odhad na základe historickej spotreby. Tento proces je plne automatizovaný a zákazník oň nemusí žiadať. Stav vodomeru nie je potrebné nahlasovať ani pri nulovom odbere vody. Určené maximálne ceny, platné od 1. apríla, budú pre odberné miesta zohľadnené až vo vyúčtovacej faktúre.