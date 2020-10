BVS prejde od polovice októbra do preventívneho ochranného režimu

Bratislava 7. októbra (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) prejde od 15. októbra do maximálneho preventívneho ochranného režimu. Po tom, ako technické objekty BVS už od septembra fungujú v sprísnenom režime, sa zmeny dotknú aj systému práce na administratívnych pozíciách. Bratislavské vodárne robia preventívne opatrenia pre ochranu svojich pracovníkov a prevádzkových kapacít počas druhej vlny pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informoval hovorca BVS Peter Podstupka.



Generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš deklaruje, že aj po 15. októbri budú zákazníkom poskytovať všetky služby v plnom rozsahu, vrátane pripájania nových zákazníkov do siete, a fungovať budú aj kontaktné centrá i oddelenie vyjadrovacích činností. "Dodávky bezpečnej pitnej vody a odkanalizovanie územia budú samozrejme garantované v plnom rozsahu," uviedol.



Zmena nastane iba v otváracích hodinách kontaktných centier bratislavských vodárni, ktoré budú fungovať v štandardných hodinách s výnimkou štvrtka a piatka. Vo štvrtok budú kontaktné centrá BVS zatvorené. Bratislavské kontaktné centrum v piatok predĺži svoju otváraciu dobu o dve hodiny vrátane prevádzky oddelenia vyjadrovacích činností. "Zmeny v systéme práce nám umožnia zlepšiť dezinfekciu priestorov aj lepšie rozložiť pracovné sily zamestnancov počas krízového obdobia," vysvetlil Olajoš. V sprísnenom preventívnom režime budú bratislavské vodárne fungovať zrejme minimálne do konca januára 2021.



Veľká časť administratívnych pracovníkov vodárne bude od polovice októbra pracovať z domu. Nebude to však mať podľa BVS vplyv na pripravované opravy kanalizácií a vodovodov. Zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať z domu, vybavili ochrannými pomôckami a dezinfekciou. Zmeny sa dotknú aj Vodárenského múzea v Bratislave, ktoré bude od 15. októbra uzavreté pre verejnosť a v jeho priestoroch sa nebudú usporadúvať žiadne spoločenské podujatia. Záhrada pri múzeu bude fungovať bez obmedzení a BVS v rámci svojich možností posilní dezinfekciu areálu.



BVS poskytuje svoje služby pre viac než 700.000 ľudí z Bratislavy, ako aj zo siedmich okresov na Záhorí a v okolí hlavného mesta. Vodou zásobuje 97 percent obyvateľov žijúcich v tomto spádovom území.