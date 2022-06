BVS rozšírila kapacitu vodárenského zdroja Holdošov mlyn

Bratislava 15. júna (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) dokončila rozšírenie vodárenského zdroja Holdošov mlyn neďaleko obce Hradište pod Vrátnom. Vodárenský zdroj má kapacitu 50 litrov pitnej vody za sekundu, čo je dvojnásobok pôvodnej kapacity. TASR o tom informoval riaditeľ komunikácie BVS Peter Podstupka.



Voda z tohto zdroja bude napájať skupinový vodovod v smere Hradište pod Vrátnom – Osuské – Hlboké – Senica. Celkové investície do rozšírenia vodárenského zdroja sa pohybovali na úrovni 4,6 milióna eur. "Vodné zdroje v okolí Karpát a na Záhorí sú dotované prevažne zo zrážok, ktoré počas roka spadnú na tomto území. So zemnou klímy sa zhoršuje aj výdatnosť vodárenských zdrojov. Preto sme spravili všetko pre to, aby sme rozšírili jeden z posledných kvalitných vodárenských zdrojov na Záhorí," uviedol generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.



Vodárenský zdroj Holdošov mlyn bol vybudovaný v roku 1985 a pôvodne sa skladal iba z jednej studne s výdatnosťou približne 20 litrov vody za sekundu. Počas rozšírenia vodárenského zdroja dobudovala BVS ďalšie dve studne a zvýšila celkovú kapacitu vodárenského zdroja na 50 litrov za sekundu.



"Hĺbka studní je 75 až 80 metrov a ich priemer je 325 milimetrov. Samotné studne majú oceľovú zárubnicu a poskytujú kvalitnú vodu, ktorá je legislatívne vhodná na pitné účely bez ďalšej úpravy. Aj preto je na úpravni vody Osuské táto voda len prečerpávaná ďalej a obchádza technológiu úpravy," informoval Olajoš.



Pre ďalší rozvoj v tejto lokalite plánuje BVS vodovodný obchvat mesta Senica v dĺžke sedem kilometrov. Ten je potrebný na dokončenie napojenia ďalších obcí až po mesto Holíč a celkové posilnenie senického a holíčskeho skupinového vodovodu. "Spolu s rozšírením vodárenského zdroja BVS zmodernizovala aj vodárenskú infraštruktúru a zlepšila tlakové pomery v obci. Obyvatelia by tak už počas tohto leta nemali mať problém s tlakom vody," doplnil Podstupka.