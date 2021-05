Bratislava 7. mája (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) ukončila rok 2020 so ziskom 3,6 milióna eur pred zdanením. Vedenie vodární tvrdí, že po viac ako trojmiliónovej strate v roku 2019 sa vrátili do ziskových čísel pre lepší manažment, efektívnejšiu prevádzku a "pretendrovaniu" nevýhodných zmlúv z minulosti, ale aj novým cenám vodného a stočného. TASR o tom informoval hovorca BVS Peter Podstupka.



Efektívnejšie fungovanie BVS má umožniť v tomto aj v nasledujúcom roku zásadne zvýšiť investície do vodárenskej infraštruktúry, ktorá je v mimoriadne zlom stave. Vzhľadom na zvýšené náklady a pokles príjmov, ktoré majú mestá a obce v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, navrhne BVS svojim akcionárom, aby si z tohtoročného zisku rozdelili dividendy v celkovej výške približne 1,2 milióna eur.



"Vďaka novým súťažiam, ale aj efektívnejšiemu riadeniu opráv a investícií sme šetrili milióny eur, čo sa, samozrejme, prejavilo aj v zlepšení hospodárenia celej firmy," povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. BVS skončila podľa neho v minulom roku v zisku aj napriek poklesu tržieb oproti plánu, ktoré súviseli s pandémiou COVID-19, alebo nárastom nákladov na protipandemické opatrenia. Pozitívny dosah na hospodárenie mali podľa vodární aj nové ceny vodného a stočného, ktoré v roku 2020 schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.



"Nové ceny vodného a stočného sa prejavia v rýchlejších investíciách. V minulom roku sme preinvestovali približne sedem miliónov eur. V tomto roku to bude približne 29 miliónov a v roku 2022 by sme sa chceli dostať na hranicu 40 miliónov eur," povedal Olajoš s tým, BVS by mala aj v nasledujúcich rokoch ostať v prevádzkovom zisku.



BVS sa medziročne podarilo ušetriť napríklad viac ako 600.000 eur na energiách a oproti plánu zaplatila o viac ako milión eur menej aj za strážnu službu. Vodárne v minulom roku nemuseli štátu platiť ani poplatky za vypúšťanie vyčistenej vody do prírodných tokov, pretože sa jej vďaka spoľahlivému a účinnému čisteniu odpadových vôd podarilo splniť všetky environmentálne limity, ktoré štát stanovuje.



Medzi investície BVS v minulom roku patrí úprava technológie čistenia odpadových vôd v čistiarni Šaštín, rekonštrukcia kanalizácie na ulici Dostojevského rad v Bratislave, spustenie rekonštrukcie dvoch vodojemov na Kamzíku, či modernizácia vodojemu Smolinské. "V tomto roku sa začne s realizáciou niekoľkých stavieb, na ktoré sa čaká už roky. Či už ide o rekonštrukciu kostrovej vodovodnej siete v Bratislave, kanalizácie v Pezinku-Grinave, výstavbu nového vodovodu v Radošovciach alebo vodojemu v Bratislave," poznamenal Olajoš.