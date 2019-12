BVS: V minulosti boli zlé rozhodnutia, firma sa stavia na nohy

Bratislava 6. decembra (TASR) – Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) urobila v minulosti niekoľko zlých rozhodnutí, v súčasnosti sa však veci menia a spoločnosť sa stavia na nohy. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš v reakcii na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.



Kontrola NKÚ sa zamerala na pôsobenie a hospodárenie dvoch vybraných vodárenských spoločností, BVS a Turčianskej vodárenskej spoločnosti. Najmä na príklade bratislavských vodární kontrolóri zaznamenali viaceré systémové problémy, ktoré prinášajú riziká spojené so zmenenou vlastníckou štruktúrou vodárenských spoločností. Súčasný systém podľa úradu vykazuje vysokú mieru netransparentnosti a nedostatočnú kontrolu verejného záujmu v segmente vodárenstva.



Olajoš pripustil, že BVS v minulosti urobila niekoľko veľmi zlých a neefektívnych rozhodnutí. "Od môjho nástupu do pozície generálneho riaditeľa spoločnosti robíme všetko pre to, aby sa veci zmenili a už dnes je vidno prvé výsledky našej práce. Transparentným verejným obstarávaním sme už ušetrili viac ako 600.000 eur a pokračujeme v stavaní BVS z hlavy na nohy vrátane pripravovaných systémových zmien, na ktoré upozorňuje aj správa NKÚ," poznamenal Olajoš.



Súčasná podoba právneho postavenia a pôsobenia vodárenských spoločností môže podľa výsledkov kontroly NKÚ ohroziť prístup ľudí k cenovo dostupnej pitnej vode, prípadne vyústiť do straty kontroly nad vodou. Ani obce a mestá ako akcionári vodárenských spoločností nemajú plne pod kontrolou ich hospodárenie. Zmenu vidí úrad v prijatí zákonov, ktoré upravia postavenie aj model hospodárenia vodárenských aj iných spoločností zabezpečujúcich verejný záujem.