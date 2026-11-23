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Bratislavskí vodári zavádzajú zmeny vo fakturácii
Zálohové úhrady budú po novom zákazníci realizovať na základe určeného harmonogramu platieb, ktorý je súčasťou vyúčtovacej faktúry.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) začala od novembra postupne zavádzať viaceré zmeny vo fakturácii. Prestáva s posielaním samostatných predpisov zálohových platieb a zelené poštové poukážky nahrádza platbou cez QR kód. Informoval o tom v pondelok jej hovorca Matúš Stračiak.
Zálohové úhrady budú po novom zákazníci realizovať na základe určeného harmonogramu platieb, ktorý je súčasťou vyúčtovacej faktúry. Môžu pritom využiť vygenerovaný QR kód alebo inkaso, pri ktorom sa platby vykonávajú automaticky v stanovených termínoch a dá sa nastaviť cez Zákaznícky portál BVS. Pre právnické osoby však zostáva zachovaný súčasný spôsob fakturácie, ktorý využíva samostatné predpisy zálohových platieb.
Zelené poštové poukážky na všetkých faktúrach nahradí QR kód PAY by square, ktorý predstavuje jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob úhrady. Zákazníci budú môcť faktúru zaplatiť naskenovaním QR kódu prostredníctvom mobilnej aplikácie svojej banky, pri ktorom sa všetky údaje potrebné na platbu vyplnia automaticky. Prostredníctvom QR kódu bude faktúry možné uhradiť osobne na pobočkách Slovenskej pošty alebo vo vybraných predajniach COOP Jednota zapojených do služby COOPKASA. Červené poštové poukážky, ktoré sa využívajú pri vracaní finančných prostriedkov zákazníkom, zostávajú naďalej zachované.
„Naším cieľom je priniesť zákazníkom jednoduchší a prehľadnejší spôsob fakturácie a platieb. Nové riešenia zohľadňujú moderné technologické možnosti a zároveň zachovávajú všetky informácie, ktoré zákazníci potrebujú pre pohodlnú správu svojich platieb,“ priblížil zmeny hovorca.
Zálohové úhrady budú po novom zákazníci realizovať na základe určeného harmonogramu platieb, ktorý je súčasťou vyúčtovacej faktúry. Môžu pritom využiť vygenerovaný QR kód alebo inkaso, pri ktorom sa platby vykonávajú automaticky v stanovených termínoch a dá sa nastaviť cez Zákaznícky portál BVS. Pre právnické osoby však zostáva zachovaný súčasný spôsob fakturácie, ktorý využíva samostatné predpisy zálohových platieb.
Zelené poštové poukážky na všetkých faktúrach nahradí QR kód PAY by square, ktorý predstavuje jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob úhrady. Zákazníci budú môcť faktúru zaplatiť naskenovaním QR kódu prostredníctvom mobilnej aplikácie svojej banky, pri ktorom sa všetky údaje potrebné na platbu vyplnia automaticky. Prostredníctvom QR kódu bude faktúry možné uhradiť osobne na pobočkách Slovenskej pošty alebo vo vybraných predajniach COOP Jednota zapojených do služby COOPKASA. Červené poštové poukážky, ktoré sa využívajú pri vracaní finančných prostriedkov zákazníkom, zostávajú naďalej zachované.
„Naším cieľom je priniesť zákazníkom jednoduchší a prehľadnejší spôsob fakturácie a platieb. Nové riešenia zohľadňujú moderné technologické možnosti a zároveň zachovávajú všetky informácie, ktoré zákazníci potrebujú pre pohodlnú správu svojich platieb,“ priblížil zmeny hovorca.