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BYD chystá kúpu závodu automobilky v Španielsku alebo Francúzsku
Chce urýchliť svoju expanziu v regióne.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 1. júla (TASR) - Čínska automobilka BYD, ktorá je najväčším výrobcom elektrických vozidiel na svete, sa blíži k rozhodnutiu o prevzatí existujúceho európskeho automobilového závodu s cieľom urýchliť svoju expanziu v regióne. Uviedol to v stredu špeciálny poradca BYD pre Európu Alfredo Altavilla na konferencii agentúry Reuters Automotive Europe vo Frankfurte nad Mohanom. „Rozhodnutie je potrebné urobiť veľmi skoro,“ povedal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Altavilla uviedol, že kandidátmi na investície do brownfieldov, ktoré zahŕňajú akvizíciu existujúceho závodu od tradičného výrobcu automobilov, sú Španielsko a Francúzsko. „Sme blízko,“ poznamenal.
Prevzatie existujúceho závodu by spoločnosti BYD poskytlo druhý európsky montážny závod po Maďarsku, kde by sa výroba mala začať vo štvrtom kvartáli tohto roka. „Bojovať proti tejto invázii je naozaj zbytočné,“ povedal Altavilla a dodal, že plány nemeckej spoločnosti Volkswagen na razantnejšie znižovanie nákladov sú „prvým skutočným budíčkom“ pre európsky automobilový priemysel. Volkswagen zvažuje svoju najväčšiu reštrukturalizáciu v histórii vrátane zrušenia 100.000 pracovných miest a zatvorenia štyroch nemeckých tovární.
Odbyt vozidiel automobilky BYD v Európe v minulom roku vzrástol o 270 % na takmer 188.000 a v prvých piatich mesiacoch tohto roka sa oproti rovnakému obdobiu vlaňajška zdvojnásobil na viac ako 100.000 áut.
Altavilla uviedol, že kandidátmi na investície do brownfieldov, ktoré zahŕňajú akvizíciu existujúceho závodu od tradičného výrobcu automobilov, sú Španielsko a Francúzsko. „Sme blízko,“ poznamenal.
Prevzatie existujúceho závodu by spoločnosti BYD poskytlo druhý európsky montážny závod po Maďarsku, kde by sa výroba mala začať vo štvrtom kvartáli tohto roka. „Bojovať proti tejto invázii je naozaj zbytočné,“ povedal Altavilla a dodal, že plány nemeckej spoločnosti Volkswagen na razantnejšie znižovanie nákladov sú „prvým skutočným budíčkom“ pre európsky automobilový priemysel. Volkswagen zvažuje svoju najväčšiu reštrukturalizáciu v histórii vrátane zrušenia 100.000 pracovných miest a zatvorenia štyroch nemeckých tovární.
Odbyt vozidiel automobilky BYD v Európe v minulom roku vzrástol o 270 % na takmer 188.000 a v prvých piatich mesiacoch tohto roka sa oproti rovnakému obdobiu vlaňajška zdvojnásobil na viac ako 100.000 áut.