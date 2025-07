BYD odloží masovú výrobu v novom maďarskom závode

Peking/Budapešť 22. júla (TASR) - Čínska automobilka BYD odloží masovú výrobu vo svojom novom závode na elektromobily v Maďarsku v roku 2026. Bude ho prevádzkovať na nižšej kapacite minimálne prvé dva roky. Uviedli to dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čínska automobilka zároveň začne vyrábať autá skôr, ako sa očakávalo, v novom závode v Turecku, kde sú nižšie náklady na pracovnú silu. Výrazne tam prekročí avizované produkčné plány, uviedol jeden zo zdrojov.



Presun výroby z Maďarska do Turecka by bol pre Európsku úniu (EÚ) krokom späť, keďže dúfala, že jej clá na elektromobily vyrobené v Číne prilákajú čínske investície a prinesú pracovné miesta.



Závod BYD v maďarskom Segedíne v hodnote 4 miliardy eur začne s výrobou v roku 2026, ale za celý rok vyrobí len niekoľko desiatok tisíc vozidiel, uviedli zdroje. To by bol zlomok pôvodne plánovanej výrobnej kapacity 150.000 vozidiel, ktorá mala dosiahnuť maximum na úrovni 300.000 áut ročne. Podľa zdrojov sa má produkcia v Segedíne v roku 2027 zvýšiť, ale stále bude pod plánovanou kapacitou.



Medzitým závod automobilky v Turecku za 1 miliardu USD (857,12 milióna eur), ktorý mal začať s výrobou koncom roka 2026 s ročnou kapacitou 150.000 áut, vyrobí v budúcom roku viac áut ako maďarský závod, uviedol jeden zo zdrojov. Produkcia v Manise v západnom Turecku v roku 2027 výrazne prekročí 150.000 áut a v roku 2028 tam BYD opäť výrazne zvýši produkciu, dodal zdroj.



BYD čelí v EÚ clám na dovoz áut vyrobených v Číne vo výške 27 %. Mnohé z automobilov vyrobených v Turecku nebudú pri vývoze do Únie čeliť žiadnym clám.



Prechod na lacnejšiu výrobu v Turecku umožní čínskej automobilke vyhnúť sa clám a tiež vyšším nákladom na mzdy a energie v EÚ. Turecko už dlho slúži ako centrum nízkonákladovej výroby pre veľké automobilky vrátane Toyoty, Stellantisu, Fordu, Hyundai a Renaultu.



V marci turecká vláda oznámila, že čínska spoločnosť Chery investuje 1 miliardu USD do závodu s ročnou výrobnou kapacitou 200.000 vozidiel.



BYD rýchlo expanduje mimo svojho domáceho trhu v Číne, kde čelí ostrej cenovej vojne. Dopyt po elektromobiloch BYD, ktoré sú lacnejšie ako modely európskych konkurentov, v EÚ rastie.



Spoločnosť S&P Global Mobility odhaduje, že najväčšia čínska automobilka predá tento rok v Európe 186.000 vozidiel, čo predstavuje strmý nárast z 83.000 kusov v roku 2024. Predpovedá, že jej predaj sa do roku 2029 zdvojnásobí na necelých 400.000 kusov.



(1 EUR = 1,1667 USD)