BYD plánuje do konca budúceho roka zdvojnásobiť predajnú sieť v Európe
BYD sa snaží o expanziu na trhy v zahraničí po spomalení predaja na domácom trhu, kde prebieha tvrdý konkurenčný boj.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 17. novembra (TASR) - Čínska automobilka BYD plánuje do konca budúceho roka zdvojnásobiť svoju predajnú sieť v Európe v rámci expanzie na starom kontinente. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo.
„Do konca roka 2025 budeme mať v Európe 1000 predajných miest a na budúci rok to zdvojnásobíme,“ povedala v pondelok Maria Grazia Davinová, regionálna riaditeľka BYD pre Európu na podujatí vo Frankfurte nad Mohanom. Plán expanzie podčiarkuje odhodlanie najväčšej čínskej automobilky posilniť svoju pozíciu na európskom trhu.
BYD sa snaží o expanziu na trhy v zahraničí po spomalení predaja na domácom trhu, kde prebieha tvrdý konkurenčný boj. Automobilka so sídlom v Šen-čene však čelí rastúcemu protekcionizmu na trhoch v čoraz väčšom počte krajín vrátane Severnej Ameriky a Európy. Európska únia (EÚ) zaviedla dovozné clo na elektrické vozidlá vyrobené v Číne. Dôvodom sú vládne dotácie pre čínske automobilky, vďaka ktorým môžu svoje vozidlá ponúkať v zahraničí za nižšie ceny ako ich konkurenti.
Stella Li, výkonná viceprezidentka spoločnosti, v septembri novinárom povedala, že BYD má tiež v pláne dokončiť výstavbu nového závodu na osobné vozidlá v maďarskom Segedíne, kde chce v nasledujúcich dvoch rokoch rýchlo rozšíriť výrobu. Spoločnosť už má v prevádzke závod v maďarskom meste Komárom, ktorý vyrába nákladné vozidlá a autobusy na batériový pohon. Okrem toho BYD stavia nový závod na osobné vozidlá v Turecku, ktorý by mal začať fungovať v roku 2026, a ktorý bude zásobovať aj európsky trh.
Automobilka v súčasnosti predáva v Európe 13 modelov osobných vozidiel, čo je nárast oproti šiestim pred dvoma rokmi. Do roku 2028 plánuje vyrábať všetky modely, ktoré bude predávať v regióne, lokálne.
Stella Li zároveň potvrdila, že BYD rokuje „s desiatkami miestnych výrobcov komponentov“ o vytvorení kompletného dodávateľského reťazca v Európe na podporu regionálneho rastu spoločnosti.
„Investujeme nielen do závodov na výrobu vozidiel, ale aj do dodávateľského reťazca. Naším cieľom je vybudovať lokálny ekosystém pre európsku výrobu,“ dodala.
