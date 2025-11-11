< sekcia Ekonomika
BYD plánuje v roku 2026 predať v zahraničí až 1,6 milióna áut
Motorom rastu bude uvedenie nových modelov na trh.
Autor TASR
Peking 11. novembra (TASR) - Čínsky výrobca elektromobilov BYD plánuje v budúcom roku predať v zahraničí 1,5 až 1,6 milióna vozidiel. Motorom rastu bude uvedenie nových modelov na trh, oznámila v utorok americká banka Citi, ktorá sa odvolala na stretnutie s vedením spoločnosti. Na tento rok si automobilka stavila cieľ predať mimo Číny približne 900.000 áut. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Automobilka dodala tento rok do zahraničia približne 20 % z celkového počtu predaných vozidiel, čo je dvojnásobok úrovne z roka 2024. Tretina zahraničného predaja spoločnosti BYD za rok 2025 podľa Citi pripadne na Európu, Severnú Ameriku a krajiny juhovýchodnej Ázie. Celkový cieľ predaja na budúci rok spoločnosť nespomenula. Svoj tohtoročný plán automobilka začiatkom septembra znížila o 16 % na 4,6 milióna vozidiel.
Čínsky výrobca čelí najpomalšiemu rastu za päť rokov a v októbri oznámil najväčší štvrťročný pokles zisku za posledné štyri roky. BYD v Číne v segmente lacných áut pociťuje silnú konkurenciu zo strany miestnych rivalov, ako sú Geely a Leapmotor.
Automobilka dodala tento rok do zahraničia približne 20 % z celkového počtu predaných vozidiel, čo je dvojnásobok úrovne z roka 2024. Tretina zahraničného predaja spoločnosti BYD za rok 2025 podľa Citi pripadne na Európu, Severnú Ameriku a krajiny juhovýchodnej Ázie. Celkový cieľ predaja na budúci rok spoločnosť nespomenula. Svoj tohtoročný plán automobilka začiatkom septembra znížila o 16 % na 4,6 milióna vozidiel.
Čínsky výrobca čelí najpomalšiemu rastu za päť rokov a v októbri oznámil najväčší štvrťročný pokles zisku za posledné štyri roky. BYD v Číne v segmente lacných áut pociťuje silnú konkurenciu zo strany miestnych rivalov, ako sú Geely a Leapmotor.