BYD postaví prvý závod v Európe na výrobu elektromobilov v Maďarsku

Šanghaj 22. decembra (TASR) - Čínsky výrobca elektrických áut BYD postaví svoj prvý európsky závod na výrobu elektromobilov v Maďarsku. Cieľom investície je posilnenie pozície firmy na európskom trhu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Bloomberg.



Oznámenie automobilky prichádza takmer tri mesiace po tom, ako Brusel oznámil začatie vyšetrovania poskytovania štátnych dotácií pre čínskych výrobcov elektromobilov. Najnovší krok by tak mohol spoločnosti umožniť vyhnúť sa prípadným dovozným clám.



Automobilka dodala, že nový závod bude stáť v Segedíne. Pre Maďarsko sa rozhodla po tom, ako zhruba rok dostávala ponuky zo strany viacerých európskych štátov vrátane Nemecka a Francúzska. Závod by mal vyrábať elektrické vozidlá a plug-in hybridy pre európsky trh, pričom by mal vytvoriť tisícky pracovných miest. Firma už na maďarskom trhu pôsobí, nie však v oblasti výroby áut. V Komárome vyrába elektrické autobusy.



Spoločnosť pôvodne vyrábala aj autá s benzínovým pohonom. Túto produkciu však v minulom roku ukončila a sústredila sa už iba na výrobu elektrických a hybridných modelov.



Za záujmom čínskej firmy o expanziu v Európe je aj fakt, že na európskom trhu si môže za svoje vozidlá účtovať vyššie ceny. Napríklad cena jej modelu Dolphin sa začína v Nemecku na úrovni 35.990 eur, čo je viac než dvojnásobok požadovanej ceny v Číne.



Medzitým Európska únia začala v októbri vyšetrovanie vládnych dotácií pre čínskych výrobcov elektromobilov. V prípade uvalenia dovozných ciel tak európsky závod umožní spoločnosti BYD týmto clám sa vyhnúť.



Samotné Maďarsko poskytne čínskej spoločnosti dotáciu na výstavbu závodu. Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó k tomu uviedol, že objem dotácií zverejní Budapešť až potom, ako dostane súhlas od Európskej komisie.