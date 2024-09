BYD prevzala kontrolu nad spoločným podnikom s Mercedes-Benz v Číne

Peking 17. septembra (TASR) - Čínska automobilka BYD prevzala plnú kontrolu nad spoločným podnikom Denza s nemeckou automobilovou skupinou Mercedes-Benz v Číne. Čoraz väčší počet zahraničných výrobcov áut znižuje totiž svoju prítomnosť na najväčšom automobilovom trhu na svete. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Spoločnosť BYD získala zvyšných 10 % akcií, ktoré ešte nevlastnila v spoločnosti Denza, ktorá sa zameriava na prémiové elektrické vozidlá. Vyplýva to z vyhlásenia v pondelok (16. 9.) neskoro večer, v ktorom však nebola uvedená hodnota transakcie.



Zástupcovia Mercedes-Benz v Číne odmietli správu komentovať.



Tento krok ukončuje trinásťročné partnerstvo a prichádza v čase zvýšeného obchodného napätia medzi Čínou a Európou, keďže Európska komisia pracuje na zavedení ciel na čínske elektromobily až do výšky 36,3 %. Hlasovanie členských štátov o návrhu je naplánované na budúci týždeň.



Spoločnosť Denza, registrovaná ako Shenzhen BYD New Energy, založili BYD a Mercedes v roku 2011, pričom každá z nich mala podiel vo výške 50 %. Tento podnik sa zameral na prémiové elektrické vozidlá, ale slabé predaje viedli k tomu, že Mercedes, vtedy známy ako Daimler, znížil svoj podiel v roku 2021 na 10 %.



Po zmene stratégie v nasledujúcom roku 2022 získala Denza novú popularitu vďaka luxusným dodávkam, pričom jej minivan D9 bol hodnotený ako najpredávanejší v tejto kategórii v roku 2023. Podľa správ miestnych médií má Denza uviesť na trh svoj model Z9GT neskôr tento týždeň s uvádzacou cenou, ktorá sa začína na úrovni 339.800 jüanov (43.038,26 eura).



(1 EUR = 7,8953 CNY)