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BYD sa podľa jej šéfa do 5 rokov stane najväčšou automobilkou sveta
Na dosiahnutie tohto cieľa by však BYD musela predbehnúť japonskú automobilku Toyota, ktorá v roku 2025 predala dvakrát viac vozidiel.
Autor TASR
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Šanghaj 10. júna (TASR) - Predseda predstavenstva čínskej automobilky BYD Wang Čchuan-fu očakáva, že jeho firma sa do piatich rokov stane najväčším výrobcom automobilov na svete. Vyhlásil to v snahe upokojiť investorov po prudkom poklese ceny akcií spoločnosti. BYD bola vlani s predajom 4,6 milióna vozidiel šiestym najväčším výrobcom áut na svete. Jej odbyt na domácom trhu však za ostatný rok zasiahla intenzívnejšia konkurencia. Akcie firmy na hongkonskej burze za ostatný rok klesli o viac ako 45 % a jej akcie kótované na burze v meste Šen-čen sa oslabili o 33 %. TASR o tom informuje na základe správy webu Yahoo Finance, ktorý cituje agentúru Reuters.
„BYD sa o päť rokov z hľadiska rozsahu produkcie skutočne stane svetovým výrobcom automobilov číslo 1,“ povedal Wang Čchuan-fu a poukázal pritom na silný export a technologický pokrok spoločnosti vrátane vylepšení v oblasti batérií a technológií rýchleho nabíjania, o ktorých verí, že povedú k rastu doma aj v zahraničí.
Na dosiahnutie tohto cieľa by však BYD musela predbehnúť japonskú automobilku Toyota, ktorá v roku 2025 predala dvakrát viac vozidiel. Podiel Toyoty sa však znížil na trhoch juhovýchodnej Ázie a Blízkeho východu, na ktorých čínski výrobcovia automobilov dosiahli výrazný rast, vyplýva z údajov Čínskej asociácie výrobcov osobných automobilov (CPCA).
Export spoločnosti BYD počas januára až mája tohto roka oproti rovnakému obdobiu vlaňajška vzrástol o 65 %. Jej najväčšími zahraničnými trhmi sú vzhľadom na relatívne nízke obchodné bariéry Brazília, Británia a Austrália. Tento rast však nedokázal kompenzovať slabšie výsledky BYD na jej domácom trhu.
„BYD sa o päť rokov z hľadiska rozsahu produkcie skutočne stane svetovým výrobcom automobilov číslo 1,“ povedal Wang Čchuan-fu a poukázal pritom na silný export a technologický pokrok spoločnosti vrátane vylepšení v oblasti batérií a technológií rýchleho nabíjania, o ktorých verí, že povedú k rastu doma aj v zahraničí.
Na dosiahnutie tohto cieľa by však BYD musela predbehnúť japonskú automobilku Toyota, ktorá v roku 2025 predala dvakrát viac vozidiel. Podiel Toyoty sa však znížil na trhoch juhovýchodnej Ázie a Blízkeho východu, na ktorých čínski výrobcovia automobilov dosiahli výrazný rast, vyplýva z údajov Čínskej asociácie výrobcov osobných automobilov (CPCA).
Export spoločnosti BYD počas januára až mája tohto roka oproti rovnakému obdobiu vlaňajška vzrástol o 65 %. Jej najväčšími zahraničnými trhmi sú vzhľadom na relatívne nízke obchodné bariéry Brazília, Británia a Austrália. Tento rast však nedokázal kompenzovať slabšie výsledky BYD na jej domácom trhu.