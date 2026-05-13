BYD údajne rokuje so skupinou Stellantis o prevzatí jej závodov v EÚ
Autor TASR
Peking 13. mája (TASR) - Čínsky výrobca elektromobilov BYD rokuje so skupinou Stellantis a ďalšími automobilkami o prevzatí ich závodov v EÚ v rámci svojej stratégie medzinárodnej expanzie. Správa prichádza niekoľko týždňov po tom, ako Stellantis šokoval investorov odpisom vo výške 22 miliárd eur v súvislosti so svojimi aktivitami v oblasti elektromobility, pričom uviedol, že nadhodnotil dopyt po tejto technológii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Rokujeme nielen so Stellantisom, ale aj s inými spoločnosťami,“ uviedla Stella Li, viceprezidentka BYD zodpovedná za medzinárodné operácie, na konferencii v Londýne. „Hľadáme akýkoľvek dostupný závod v Európe, pretože chceme využiť tento druh voľnej kapacity,“ dodala.
Spoločnosť BYD sa minulý rok stala najväčším predajcom elektromobilov na svete, jej zisky však klesli v dôsledku slabého domáceho dopytu, čo ju viedlo k hľadaniu nových trhov v zahraničí. Stellantis minulý týždeň oznámil, že zvažuje predaj nevyužitého závodu v Španielsku svojmu čínskemu partnerovi v spoločnom podniku, spoločnosti Leapmotor. Francúzsko-talianska automobilová skupina, do ktorej portfólia patrí 14 značiek, ako Peugeot, Fiat, Opel, Citroën, Jeep či Chrysler, na žiadosť agentúry AFP o zaujatie stanoviska bezprostredne nereagovala.
