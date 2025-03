BYD uvádza na trh nový systém nabíjania elektrických vozidiel

Peking 18. marca (TASR) - Čínsky energetický a automobilový gigant BYD predstavil systém nabíjania elektrických vozidiel (EV), o ktorom tvrdí, že je takmer taký rýchly ako tankovanie na čerpacích staniciach. TASR o tom informuje na základe správy AP.



BYD, najväčší čínsky výrobca elektromobilov, uviedol, že jeho bleskové nabíjačky dokážu zabezpečiť plné nabitie najnovších elektromobilov do piatich až ôsmich minút. V Číne plánuje postaviť viac ako 4000 nových nabíjacích staníc.



Časy nabíjania a obmedzené dojazdy boli hlavným faktorom, ktorý obmedzoval prechod z vozidiel so spaľovacími motormi na elektrické autá, aj keď čínski vodiči túto zmenu prijali lepšie ako inde vo svete. Predaj vozidiel na batérie a hybridných vozidiel tam v minulom roku vzrástol o 40 %.



Spoločnosť BYD zároveň tento týždeň spustila predpredaj svojich modelov Han L a Tang L, ktoré sú vylepšenými verziami predchádzajúcich modelov.



Čínska spoločnosť začala najskôr vyrábať batérie a zdokonaľovala svoju technológiu pred úspešnou transformáciou na jedného z najväčších výrobcov elektrických vozidiel na svete, ktorý expanduje mimo Číny. Jej bleskové nabíjačky údajne dokážu poskytnúť energiu na 400 kilometrov za päť minút.



Na maximalizáciu rýchlosti nabíjania je potrebné ultra vysoké napätie a silný prúd, uviedol vo vyhlásení zakladateľ BYD Wang Čchuan-fu. Dodal, že BYD sa snaží skrátiť čas nabíjania elektromobilov, aby bol rovnako rýchly ako tankovanie.



Spoločnosť uviedla, že jej systém bleskového nabíjania sa spolieha na čipy z karbidu kremíka s úrovňami napätia až 1500 voltov, ktoré vyvinula sama.



BYD v minulom roku vyrobil viac ako 4,3 milióna tzv. nových energetických vozidiel, čo bol nárast o 41 % oproti predchádzajúcemu roku, z toho 1,8 milióna boli batériové a 2,5 milióna plug-in hybridy.



BYD v roku 2024 tesne predbehol Teslu pri výrobe elektromobilov na batérie, a to s počtom 1.777.965 kusov v porovnaní s 1.773.443 áut od Tesly.