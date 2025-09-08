Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
BYD začne s výrobou v novom maďarskom závode do konca roka 2025

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Prvým modelom, ktorý zíde z výrobnej linky, bude kompaktný elektromobil Dolphin Surf.

Autor TASR
Mníchov/Peking/Budapešť 8. septembra (TASR) - Čínsky výrobca elektromobilov BYD začne s výrobou vo svojom novom maďarskom závode do konca roka 2025. Oznámila to v pondelok viceprezidentka spoločnosti Stella Li. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ukazuje to, že čínska automobilka zostáva v Európe a pokračuje v plánoch na spustenie výroby, uviedla Li počas tlačovej konferencie na autosalóne v Mníchove.

Oznámenie spoločnosti BYD nasleduje po predchádzajúcich správach, ktoré naznačovali, že spoločnosť zvažuje odloženie hromadnej výroby vo svojom maďarskom závode do roku 2026 a potenciálnu prevádzku zariadenia pri nižšej ako plnej výrobnej kapacite aspoň prvé dva roky.

Prvým modelom, ktorý zíde z výrobnej linky, bude kompaktný elektromobil Dolphin Surf.
