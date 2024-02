BYD zavádza nové zľavy a vyostruje cenovú vojnu elektromobilov v Číne

Peking 28. februára (TASR) - Čínsky výrobca elektrických vozidiel BYD v stredu predstavil lacnejšie nové verzie svojho sedanu Han a SUV Tang. Vyostril tak dlhotrvajúcu a brutálnu cenovú vojnu na najväčšom automobilovom trhu na svete s ešte väčšími zľavami ako v roku 2023. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nové sedany Han, a to tak plug-in hybridy, ako aj čisto elektrické vozidlá (EV), a hybridné SUV Tang budú mať podľa výpočtov Reuters štartovaciu cenu o 10,35 až 14,3 % nižšiu ako predchádzajúce verzie.



Spoločnosť BYD koncom minulého roka predbehla americkú automobilku Tesla a stala sa najväčším výrobcom elektrických vozidiel na batérie z hľadiska počtu. V poslednom štvrťroku 2023 dodala totiž na trh viac ako 500.000 EV.



Automobilka BYD minulý týždeň predstavila aj novú verziu svojho hatchbacku Dolphin a plug-in hybridného sedanu Qin Plus DM-i za nižšie štartovacie ceny. Tie signalizujú, že zavádza väčšie zľavy na svoje modely ako minulý rok. Na ilustráciu, automobilka znížila tento rok počiatočnú cenu Qin Plus EV o 15 % a hybridnej verzie o 20 % v porovnaní so stlačením cien oboch verzií o 8 % a 11 % v roku 2023, ukázali výpočty Reuters.



Predaj tzv. nových energetických vozidiel, kam patria nielen elektromobily, ale aj hybridné autá a autá na vodíkové palivové články, v Číne klesol v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 38,8 %. Bol to prvý takýto pokles od augusta 2023, pričom dopyt zakolísal aj napriek obnovenému tlaku na zľavy pod vedením Tesly.