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BYD zaznamenala v 2. kvartáli prvý nárast zisku za viac ako jeden rok
Najväčší svetový výrobca elektromobilov z hľadiska objemu dodávok stojí na čele expanzie čínskych automobiliek do zahraničia.
Autor TASR
Peking 30. augusta (TASR) - Čínska automobilka BYD zaznamenala v 2. štvrťroku prvý nárast kvartálneho zisku za viac ako jeden rok. Hlavným dôvodom bol prudký nárast exportu, ktorý vykompenzoval slabší predaj na domácom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Najväčší svetový výrobca elektromobilov z hľadiska objemu dodávok stojí na čele expanzie čínskych automobiliek do zahraničia. Spoločnosť zvyšuje svoj trhový podiel najmä v Európe a juhovýchodnej Ázii, pričom sa snaží znížiť svoju závislosť od domáceho trhu, na ktorom panuje tvrdá konkurencia.
Čistý zisk v 2. kvartáli medziročne vzrástol o 30 % na 8,2 miliardy CNY (1,05 miliardy eur). Automobilka tak ukončila negatívnu sériu štyroch po sebe idúcich kvartálov poklesu zisku a zároveň zvrátila prepad v 1. štvrťroku, keď zisk klesol až o 55 %.
Oživenie však zaostalo za očakávaniami analytikov. Odhady bánk Morgan Stanley, UBS, Citi, Deutsche Bank a CMBI v priemere počítali s medziročným nárastom zisku až o 48 %.
Tržby sa medziročne znížili o 3,2 % na 194,6 miliardy CNY. Išlo už o štvrtý kvartálny pokles tržieb po sebe, hoci sa tempo poklesu spomalilo z 12 % poklesu v predchádzajúcich troch mesiacoch.
Rozdiel medzi nárastom ziskom a poklesom tržbami podľa spoločnosti odráža zlepšenie predajného mixu, predovšetkým vďaka silnému rastu zahraničných predajov.
Hrubá zisková marža sa v 1. polroku zvýšila na 18,85 % z 18,01 % pred rokom.
(1 EUR = 7,8251 CNY)
Najväčší svetový výrobca elektromobilov z hľadiska objemu dodávok stojí na čele expanzie čínskych automobiliek do zahraničia. Spoločnosť zvyšuje svoj trhový podiel najmä v Európe a juhovýchodnej Ázii, pričom sa snaží znížiť svoju závislosť od domáceho trhu, na ktorom panuje tvrdá konkurencia.
Čistý zisk v 2. kvartáli medziročne vzrástol o 30 % na 8,2 miliardy CNY (1,05 miliardy eur). Automobilka tak ukončila negatívnu sériu štyroch po sebe idúcich kvartálov poklesu zisku a zároveň zvrátila prepad v 1. štvrťroku, keď zisk klesol až o 55 %.
Oživenie však zaostalo za očakávaniami analytikov. Odhady bánk Morgan Stanley, UBS, Citi, Deutsche Bank a CMBI v priemere počítali s medziročným nárastom zisku až o 48 %.
Tržby sa medziročne znížili o 3,2 % na 194,6 miliardy CNY. Išlo už o štvrtý kvartálny pokles tržieb po sebe, hoci sa tempo poklesu spomalilo z 12 % poklesu v predchádzajúcich troch mesiacoch.
Rozdiel medzi nárastom ziskom a poklesom tržbami podľa spoločnosti odráža zlepšenie predajného mixu, predovšetkým vďaka silnému rastu zahraničných predajov.
Hrubá zisková marža sa v 1. polroku zvýšila na 18,85 % z 18,01 % pred rokom.
(1 EUR = 7,8251 CNY)