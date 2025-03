Byrokracia môže zmariť efekt zvýšenia výdavkov, tvrdia nemecké banky

Frankfurt nad Mohanom 6. marca (TASR) - Nemecké banky podporujú plány na výrazné zvýšenie výdavkov v krajine, čo by znamenalo podporu ekonomiky, súčasťou týchto plánov však musia byť reformy a výrazné zredukovanie byrokracie. Ináč tieto ambiciózne plány nedosiahnu želaný efekt. Informovala o tom agentúra Reuters.



Nemecký kresťanskodemokratický blok CDU/CSU a sociálni demokrati (SPD) sa v utorok (4. 3.) počas rokovaní o budúcej vláde dohodli na vytvorení fondu v hodnote 500 miliárd eur, ktorý by mal slúžiť na financovanie infraštruktúry. Zároveň sa zhodli na úprave dlhových pravidiel, čo by Nemecku umožnilo zvýšiť výdavky na obranu a oživiť hospodársky rast, uviedol Reuters. Na plány zareagovali nemecké akcie rastom vrátane akcií nemeckých bánk.



Šéfovia nemeckých bánk sa však obávajú, že stimulačné opatrenia stratia na sile a budú mať iba krátkodobý efekt, ak vláda nezačne riešiť problém byrokracie. "Tieto opatrenia majú zmysel iba vtedy, ak sa k nim pridajú rozsiahle štrukturálne reformy. Ináč to budú drahé plány bez väčšieho výsledku," uviedol pre Reuters Heiner Herkenhoff, predseda Asociácie nemeckých bánk.



Pridal sa aj generálny riaditeľ nemeckej banky Aareal zameranej na financovanie nehnuteľností Christian Ricken. Uviedol, že plány na zvýšenie výdavkov by mali zahrnovať zlepšenie podmienok pre developerov s cieľom urýchliť výstavbu bytov, ktorých je v Nemecku dlhodobo nedostatok. "Okrem toho potrebujeme zjednodušiť regulačné pravidlá a zákony," dodal Ricken.