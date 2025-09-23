< sekcia Ekonomika
Byrokracia stála nemeckú ekonomiku v roku 2024 odhadom 67 miliárd eur
Vyplýva to zo štúdie Asociácie farmaceutických spoločností (vfa).
Berlín 23. septembra (TASR) - Byrokracia stála nemeckú ekonomiku v roku 2024 odhadom 67 miliárd eur. Vyplýva to zo štúdie Asociácie farmaceutických spoločností (vfa). TASR o tom informuje na základe správy DPA. Toto číslo predstavuje približne 1,5 % hospodárskeho výkonu krajiny.
Administratívna záťaž znižuje produktivitu a odvádza zdroje z oblastí, ako je výskum a vývoj alebo výroba, pripomína vfa. „Preto je výhodou pre danú lokalitu, ak sa byrokratické procesy dajú vykonávať s minimálnym úsilím, napríklad prostredníctvom automatizácie a digitalizácie,“ uviedla vfa a varovala, že lokality s vysokou byrokratickou záťažou riskujú stratu konkurencieschopnosti.
Náklady uvedené v štúdii predstavujú konzervatívny odhad a väčšinou odrážajú pracovné hodiny strávené byrokraciou. Vo farmaceutickom priemysle sa každá piata pracovná hodina vynakladá na dokumentáciu a povinné hlásenia, uvádza vfa v dokumente prezentovanom na utorkovom Dni inovatívneho zdravotníckeho priemyslu v Berlíne.
Štúdia sa zameriava na náklady na dodržiavanie predpisov. Asociácia zdôraznila, že byrokracia nie je samoúčelná, ale slúži na zaručenie kvality, bezpečnosti a právneho štátu, čo sú všetko základy fungujúceho trhového hospodárstva.
Cieľom štúdie podľa hlavného ekonóma vfa Clausa Michelsena nie je deregulácia, ale modernizácia. „Štíhla, medzinárodne kompatibilná byrokracia môže zmeniť prekážky na lokálnu výhodu,“ povedal Michelsen a dodal, že kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa sú jednoduchšie, rýchlejšie a digitálnejšie procesy.
Približne 51 miliárd eur z celkových nákladov pochádza zo všeobecných predpisov, vrátane pracovného práva, daňových požiadaviek a obchodnoprávnych záväzkov, ako je účtovníctvo a dokumentácia o dani z príjmov právnických osôb, uvádza vfa. Zvyšok predstavujú predpisy špecifické pre dané odvetvie a predpisy spojené s výrobou.
Daňové príjmy Nemecka pokračujú v spomaľovaní rastu, v auguste sa zvýšili o 2 %
Daňové príjmy Nemecka pokračovali v auguste v raste, tempo rastu sa však opäť zmiernilo, čo sa odrazilo aj na vývoji daňových príjmov za osem mesiacov roka. Uviedlo to v utorok nemecké ministerstvo financií, ktoré dodalo, že ekonomická dynamika sa v najbližšom období podľa všetkého výraznejšie nezrýchli. Informovala o tom agentúra Reuters.
Ministerstvo oznámilo, že daňové príjmy nemeckej federálnej vlády a spolkových krajín dosiahli v auguste 63,2 miliardy eur. Medziročne to predstavuje zvýšenie o 2 %. Na porovnanie, v júli vzrástli o 3 % a v júni o viac než 7 %.
Postupné spomaľovanie rastu daňových príjmov Nemecka sa odrazilo aj na vývoji príjmov z daní od začiatku roka. Zatiaľ čo za 1. polrok sa medziročne zvýšili o 8 %, za sedem mesiacov rast dosiahol 7,4 % a za obdobie do konca augusta 6,8 %. Za osem mesiacov roka predstavovali daňové príjmy najväčšej európskej ekonomiky 576,5 miliardy eur.
Ministerstvo financií po oznámení údajov zároveň uviedlo, že vedúce ekonomické indikátory nepoukazujú na „výrazné zrýchlenie ekonomickej dynamiky v najbližšom období“. Za celý rok očakávajú analytici daňové prímy na úrovni 893,3 miliardy eur. Ak sa ich odhad vyplní, Nemecko tak zaznamená v tomto roku rast daňových príjmov na úrovni 3,7 %.
