Byrokratický nezmysel roka: V TOP desiatke aj výmaz firiem z registra

Bratislava 9. decembra (TASR) – Aktuálny výmaz fungujúcich firiem z obchodného registra (OR) sa dostal do finálovej desiatky súťaže o byrokratický nezmysel roka. Podnikateľom prekáža, že informácia o plánovanom vymazaní firiem, ktoré si nesplnili administratívne povinnosti, bola zverejnená iba v obchodnom vestníku. Zástupcovia podnikateľských organizácií vybrali do finálovej desiatky aj šesťročnú dobu odpisovania elektrobicyklov či problémy s vyúčtovaním služobných ciest elektromobilmi. Vo štvrtok o tom informovalo Združenie mladých podnikateľov Slovenska, ktoré anketu vyhlasuje.



Do ankety Byrokratický nezmysel roka nominovali podnikatelia a odborná verejnosť v tomto roku 56 námetov. "Ukazuje sa, že napriek snahe vlády o zlepšovanie podnikateľského prostredia a niekoľkým antibyrokratickým balíčkom stále nie je o nové podnety núdza,“ skonštatovala predsedníčka Združenia mladých podnikateľov Slovenska Simona Mištíková.



Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík rozdelil nominácie na anticenu na tri oblasti. "Jednou skupinou sú regulácie, ktoré komplikujú život inovatívnym firmám v oblastiach, kde inovácie, takpovediac, predbehli legislatívu, druhou skupinou sú opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19, a novou skupinou regulácií, ktoré sa čoraz viac objavujú medzi kandidátmi na byrokratický nezmysel, sú regulácie týkajúce sa školstva. Tie zbytočne zväzujú ruky nielen firmám podnikajúcim v tejto oblasti, ale celému sektoru," uviedol.



K byrokratickým nezmyslom zaradili v tomto roku podnikatelia napríklad aj povinnosť platiť dane z nehnuteľností z prevádzok, ktoré nemohli pre pandémiu využívať na svoje podnikanie, platenie karanténnej práceneschopnosti zamestnávateľmi či povinnosť aktualizovať údaje údaje o zmene trvalého pobytu konateľov spoločností, ktorými štát disponuje, v obchodnom registri.



Tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták podotkol, že aj tohtoročná finálová desiatka nezmyslov zdôrazňuje potrebu zavedenia systémových zmien, ktoré zabránia rastu regulačnej záťaže a zároveň aj vzniku absurdít, aké vidíme v tejto ankete. "Dôležité je tiež dôsledné vyhodnocovanie pripomienok v legislatívnom procese a počúvanie ľudí z praxe, čo sa často nedeje,“ uzatvára Hošták.