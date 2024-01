Byrokratickým nezmyslom roka sú nezmenené sumy daňových povinností

Bratislava 5. januára (TASR) - Byrokratickým nezmyslom roka 2023 sú sumy, od ktorých závisia daňové a odvodové povinnosti. Sú roky rovnaké a firmám tak spôsobujú administratívnu záťaž. Vyplýva to z výsledkov ankety Združenia mladých podnikateľov Slovenska.



Napríklad hranica obratu dane z pridanej hodnoty (DPH) je rovnaká už desať rokov, no ceny rástli a podnikatelia limit dosiahnu skôr. Musia tiež častejšie odpisovať drobný majetok, pretože zákonom stanovené sumy sú rovnaké ako pred 15 rokmi. Dlhodobo nezmenená suma 200 eur pre odvodovú výnimku z dohôd u pracujúcich študentov a dôchodcov tiež zvyšuje administratívu.



"Víťazom 12. ročníka je rastúca byrokracia vyplývajúca z neochoty štátu zreálňovať fixne stanovené sumy v daňových a odvodových predpisoch. Rozhodlo najmä to, že tento problém a zvyšujúcu sa administratívnu záťaž pociťuje takmer každá firma," uviedol prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík.



Druhé miesto v ankete získala regulácia pri zamestnávaní. Pracovníci majú v niektorých prípadoch nárok na dovolenku aj za čas, ktorý neodpracovali. Ide napríklad o situáciu, keď dovolenka v zamestnaní nabieha rodičom počas materskej. Po opätovnom návrate do práce je možné si ju vyčerpať a zamestnávatelia preplácajú voľno za neodpracovaný čas.



Tretiu priečku obsadila neschopnosť štátu zabezpečiť výmenu údajov medzi dvomi registrami, ktoré upravuje jedno ministerstvo. "Problémy, ktoré súvisia s nezvládnutou informatizáciou, sú už tradičným finalistom v ankete Byrokratický nezmysel. Ukazuje sa, že ani zriadenie ministerstva s tisíckou zamestnancov či vytvorenie štátnej IT firmy nie sú zárukou, že podnikatelia nebudú musieť robiť poštárov medzi úradmi," dodal Solík.



Do 12. ročníka ankety v roku 2023 nominovali podnikatelia a odborná verejnosť 51 námetov z rôznych oblastí. Z hľadiska ministerstiev, do ktorých kompetencie patria jednotlivé námety, sa v 12. ročníku ankety najviac nominácií týkalo rezortu financií, práce a zdravotníctva.