< sekcia Ekonomika
Bytča získalo príspevok vo výške 611.016 eur na sociálne služby
Bytčianska samospráva zabezpečuje terénnu opatrovateľskú službu prostredníctvom 40 opatrovateliek, ktoré denne poskytujú pomoc a starostlivosť odkázaným obyvateľom priamo v ich domácom prostredí.
Autor TASR
Bytča 9. februára (TASR) - Mesto Bytča získalo finančný príspevok vo výške 611.016 eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zabezpečenie sociálnych služieb pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc inej osoby, alebo pre seniorov, ktorí už dovŕšili dôchodkový vek. Ministerstvo poskytlo príspevok na rok 2026. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Adriana Brziaková.
Bytčianska samospráva zabezpečuje terénnu opatrovateľskú službu prostredníctvom 40 opatrovateliek, ktoré denne poskytujú pomoc a starostlivosť odkázaným obyvateľom priamo v ich domácom prostredí.
„Opatrovateľky chodia priamo do domácností klientov, kde im pomáhajú podľa ich potrieb. Pracujú na plný alebo čiastočný úväzok. Rozsah služby závisí od stupňa odkázanosti opatrovanej osoby. Opatrovateľky majú odbornú kvalifikáciu, buď maturitu v zdravotníckom odbore, absolvovaný kurz, alebo vysokoškolské vzdelanie v medicíne či ošetrovateľstve,“ priblížila Gabriela Cigániková z oddelenia sociálnych služieb mesta Bytča, ktoré rieši organizáciu terénnej opatrovateľskej služby.
Opatrovateľky pomáhajú klientom s bežnými vecami, ako je stravovanie, pitný režim, osobná hygiena, kúpanie, obliekanie, polohovanie, dohľad a dodržiavanie liečebného režimu. Starajú sa tiež o domácnosť, nakúpia potraviny, pripravia jedlo, urobia bežné upratovanie a pomôžu so starostlivosťou o bielizeň či lôžko. Pomáhajú tiež klientom s návštevami lekára alebo úradov. „Táto dotácia nám umožní zabezpečiť, aby naše opatrovateľky mohli naďalej kvalitne pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Sme radi, že vieme ľuďom uľahčiť každodenný život priamo v ich domovoch,“ doplnil primátor Bytče Miroslav Minárčik.
Bytčianska samospráva zabezpečuje terénnu opatrovateľskú službu prostredníctvom 40 opatrovateliek, ktoré denne poskytujú pomoc a starostlivosť odkázaným obyvateľom priamo v ich domácom prostredí.
„Opatrovateľky chodia priamo do domácností klientov, kde im pomáhajú podľa ich potrieb. Pracujú na plný alebo čiastočný úväzok. Rozsah služby závisí od stupňa odkázanosti opatrovanej osoby. Opatrovateľky majú odbornú kvalifikáciu, buď maturitu v zdravotníckom odbore, absolvovaný kurz, alebo vysokoškolské vzdelanie v medicíne či ošetrovateľstve,“ priblížila Gabriela Cigániková z oddelenia sociálnych služieb mesta Bytča, ktoré rieši organizáciu terénnej opatrovateľskej služby.
Opatrovateľky pomáhajú klientom s bežnými vecami, ako je stravovanie, pitný režim, osobná hygiena, kúpanie, obliekanie, polohovanie, dohľad a dodržiavanie liečebného režimu. Starajú sa tiež o domácnosť, nakúpia potraviny, pripravia jedlo, urobia bežné upratovanie a pomôžu so starostlivosťou o bielizeň či lôžko. Pomáhajú tiež klientom s návštevami lekára alebo úradov. „Táto dotácia nám umožní zabezpečiť, aby naše opatrovateľky mohli naďalej kvalitne pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Sme radi, že vieme ľuďom uľahčiť každodenný život priamo v ich domovoch,“ doplnil primátor Bytče Miroslav Minárčik.