ByteDance nepredá svoje operácie TikToku v USA

Redmond 14. septembra (TASR) - ByteDance zastavila predaj operácií TikToku v USA. Namiesto toho sa snaží o uzavretie partnerstva so softvérovým koncernom Oracle. Dúfa, že takto sa vyhne zákazu v USA a zároveň neporuší nové pravidlá čínskej vlády týkajúce sa exportu technológií, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou.



Čínska spoločnosť ByteDance, ktorá vlastní sociálnu sieť na zdieľanie krátkych videí TikTok, odmietla ponuku iného amerického koncernu Microsoft na prevzatie operácií TikToku v USA, Kanade, Austrálii a na Novom Zélande. Peking totiž koncom augusta zmenil pravidlá týkajúce sa exportu technológií a transakciu by zrejme zablokoval.



ByteDance chce namiesto predaja operácií spolupracovať v USA s Oracle ako technologickým partnerom, uviedli v noci na pondelok americké médiá. Zatiaľ nie je jasné, či by takéto riešenie uspokojilo amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chcel zakázať činnosť TikToku v USA. Trump považuje čínsku sociálnu sieť za potenciálnu hrozbu pre národnú bezpečnosť a pôvodne dal ByteDance čas do polovice septembra, aby sa zabavila operácií v USA. Pred niekoľkými dňami odmietol predĺženie termínu.



Špekuluje sa, že Oracle by mohol spravovať údaje o amerických používateľoch TikToku. Trump totiž tvrdí, že Peking môže získať prístup k údajom o amerických používateľoch TikToku. Oracle podľa zdrojov takisto rokuje o prevzatí podielu v TikToku.