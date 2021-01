Spoločnosti Byton a Foxconn sa dohodli na výrobe elektrického SUV

Peking 4. januára (TASR) - Čínsky startup Byton a taiwanský elektronický gigant Foxconn, ktorý vyrába smartfóny pre Apple a iné značky, sa dohodli, že v roku 2022 začnú vyrábať elektrické športovo-úžitkové vozidlá. Uvádza sa to v ich pondelkovom spoločnom vyhlásení.



Young Liu, predseda predstavenstva Foxconnu, poznamenal, že partnerstvo so startupom Byton bude kľúčovou súčasťou stratégie Foxconnu v priemysle elektrických vozidiel (EV).



Byton, za ktorým stojí štátna automobilka FAW Group a dodávateľ batérií Contemporary Amperex Technology, vstúpil na trh v roku 2017 a odvtedy ukázal celý rad koncepčných automobilov. Pracoval na vývoji svojho SUV M-Byte s plánmi ponúkať ho v Číne a Európe, ale v júni vývoj prerušil. Podľa niektorých zdrojov boli za tým finančné problémy v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Foxconn sa prostredníctvom svojej materskej spoločnosti Hon Hai Precision Industry dohodol „na strategickej spolupráci“ s Bytonom, ktorému pomáha zóna ekonomického a technologického rozvoja v meste Nan-ťing.



Ako súčasť dohody poskytne Foxconn spoločnosti Byton svoje technológie a odborné znalosti a pomôže jej získať prístup k svojmu rozsiahlemu dodávateľskému reťazcu.



Ide o najnovší krok Foxconnu do sveta elektromobilov. Minulý rok podpísal koncern dohodu o vytvorení spoločného podniku na čínskom trhu s automobilkou Fiat Chrysler Automobiles a predstavil plán na uvedenie batérie pre elektromobily na trh do roku 2024.



Odhaduje sa, že Foxconn vyrába zhruba 40 % všetkej spotrebnej elektroniky na celom svete vrátane smartfónov pre Apple a ďalšie firmy. Snaží sa diverzifikovať svoje záujmy na ďalšie trhy, aby sa stal menej závislým od Apple. Priťahuje ho rýchlo sa rozvíjajúci priemysel elektromobilov. Už vyrába komponenty pre ich producentov vrátane spoločnosti Tesla.