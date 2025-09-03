< sekcia Ekonomika
Bytová výstavba na Slovensku sa v 2. štvrťroku 2025 spomalila
V druhom štvrťroku 2025 sa na Slovensku dokončilo 3717 bytov, bol to najnižší počet dokončených bytov v rámci porovnania 2. štvrťrokov od roku 2017.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Bytová výstavba na Slovensku sa v 2. štvrťroku 2025 spomalila, výraznejšie klesli počty dokončených aj začatých bytov, nižšia bola tiež rozostavanosť. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V druhom štvrťroku 2025 sa na Slovensku dokončilo 3717 bytov, bol to najnižší počet dokončených bytov v rámci porovnania 2. štvrťrokov od roku 2017. Aktuálny počet dokončených bytov sa medziročne prepadol o 14,8 %, v porovnaní s dlhodobým priemerom (priemer rovnakého obdobia za 10 predošlých rokov) bol nižší o 9 %. Naďalej väčšinu, 72 %, tvorili dokončené byty v rodinných domoch.
Vývoj v regiónoch bol veľmi rôznorodý a pomerne dynamický. Z ôsmich krajov Slovenska v piatich počet dokončených bytov medziročne klesol. Naopak, dostavba bytov vzrástla v troch krajoch, avšak výraznejšie iba v Nitrianskom. Dynamika zmien bola v rozpätí od poklesu o 61 % v Bratislavskom kraji po nárast o 41 % v Nitrianskom kraji.
Vo väčšine regiónov bol počet dokončených bytov súčasne nižší ako dlhodobý priemer, platilo to až pre päť z ôsmich krajov. Výrazný pokles o 22 % zaznamenal Košický kraj a radikálny, o takmer 60 % aj Bratislavský kraj. Región okolo hlavného mesta tak stratil pozíciu dlhodobého lídra v počte dokončených bytov na Slovensku, v 2. štvrťroku sa tu dokončilo len 434 bytov. V predošlých rokoch sa počas 2. štvrťrokov dokončovalo aj viac ako 1000 bytov.
Počas 2. štvrťroka 2025 sa na Slovensku začalo stavať 4043 bytov, čo bola najnižšia hodnota spomedzi 2. štvrťrokov za posledných päť rokov. Počet začatých bytov v SR klesol medziročne o 12,5 %, v dlhodobom porovnaní takmer o 23 %. Byty v rodinných domoch tvorili 60 % z rozbehu výstavby.
Z regionálneho hľadiska sa prejavuje dlhodobo disproporcia, zatiaľ čo v Bratislavskom kraji sa začalo stavať takmer 900 bytov, vo všetkých ostatných krajoch to bolo približne od 220 do 570 bytov. Začiatok výstavby sa medziročne spomalil v šiestich z osmičky krajov, o viac ako 40 % v Trnavskom, Žilinskom a Košickom kraji.
Ku koncu júna 2025 bolo na Slovensku rozostavaných vyše 77.000 bytových jednotiek, čo bolo medziročne menej o 2,8 % a súčasne o 1,7 % viac ako dlhodobý priemer.
V súhrne za 1. polrok 2025 sa na Slovensku dokončilo 6836 nových bytov, čo predstavovalo pokles medziročne o vyše 19 % a oproti dlhodobému priemeru o 17 %. Zároveň sa začalo stavať 7241 bytov, čo bolo medziročne menej o 14,5 %, v porovnaní s dlhodobým priemerom menej o takmer 25 %.
