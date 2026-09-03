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Bytová výstavba na Slovensku v 2. štvrťroku 2026 pokračovala v útlme
Oproti dlhodobému desaťročnému priemeru rovnakého obdobia počet aktuálne dokončených bytov zaostával o viac ako 40 %.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - V 2. štvrťroku 2026 sa v SR dokončilo 2368 bytov, medziročne ich počet klesol o viac ako tretinu. Oproti dlhodobému desaťročnému priemeru rovnakého obdobia počet aktuálne dokončených bytov zaostával o viac ako 40 %. Počet bytových kolaudácií bol najnižší spomedzi druhých štvrťrokov od roku 2000. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V štruktúre dokončených bytov naďalej prevažovali byty v rodinných domoch, ktoré tvorili 66 % z celkového počtu. Absolútna väčšina dokončených bytov bola realizovaná súkromnými investormi, vo verejnom vlastníctve sa zrealizovalo menej ako 1 % bytov.
Na regionálnej úrovni sa medziročný pokles prejavil v siedmich z ôsmich krajov SR, najvýraznejšie prepady počtu dokončených bytov o viac ako 50 % zaznamenali Trenčiansky a Prešovský kraj. Naopak, v Banskobystrickom kraji počet skolaudovaných bytov medziročne vzrástol o 20 %.
Súčasne v siedmich z ôsmich krajov SR bol aktuálny počet dokončených bytov pod úrovňou dlhodobého priemeru druhých štvrťrokov. Najvýraznejšie zaostávanie voči dlhodobému priemeru, o viac ako 50 %, sa prejavilo v Bratislavskom, Košickom a Trenčianskom kraji.
Súčasne sa v druhom štvrťroku 2026 začalo stavať takmer 2400 bytových jednotiek, čo bolo podľa predbežných dát medziročne menej o viac ako 40 %. V porovnaní s dlhodobým priemerom bol aktuálny počet nižší o polovicu. Tempo rozbehu výstavby bolo najpomalšie spomedzi druhých štvrťrokov od roku 2000. V štruktúre prevažovali byty v rodinných domoch, tvorili 63 % z počtu začatých bytov.
Z regionálneho hľadiska sa rozbeh výstavby medziročne spomalil vo všetkých ôsmich krajoch SR, najdynamickejšie, o viac ako 60 %, v Bratislavskom a v Trenčianskom kraji. Súčasne vo všetkých krajoch SR bol aktuálny počet začatých bytov pod dlhodobým priemerom druhých štvrťrokov. Vysokú mieru zaostávania, prepad o viac ako polovicu v dlhodobom porovnaní, evidovalo päť krajov - Bratislavský, Trenčiansky, Košický, Prešovský a Nitriansky kraj.
Ku koncu júna 2026 bolo na Slovensku rozostavaných 76.800 bytových jednotiek, čo bolo o 0,7 % menej ako v rovnakom období pred rokom a súčasne to bolo o pol percenta menej ako v desaťročnom priemere.
V súhrne za 1. polrok 2026 sa na Slovensku dokončilo 4849 nových bytov, čo predstavovalo pokles o 29 % medziročne a o viac ako 40 % oproti dlhodobému priemeru. Zároveň sa začala výstavba 4839 bytov, ich počet medziročne klesol o tretinu a oproti dlhodobému priemeru bol nižší o takmer polovicu.
V štruktúre dokončených bytov naďalej prevažovali byty v rodinných domoch, ktoré tvorili 66 % z celkového počtu. Absolútna väčšina dokončených bytov bola realizovaná súkromnými investormi, vo verejnom vlastníctve sa zrealizovalo menej ako 1 % bytov.
Na regionálnej úrovni sa medziročný pokles prejavil v siedmich z ôsmich krajov SR, najvýraznejšie prepady počtu dokončených bytov o viac ako 50 % zaznamenali Trenčiansky a Prešovský kraj. Naopak, v Banskobystrickom kraji počet skolaudovaných bytov medziročne vzrástol o 20 %.
Súčasne v siedmich z ôsmich krajov SR bol aktuálny počet dokončených bytov pod úrovňou dlhodobého priemeru druhých štvrťrokov. Najvýraznejšie zaostávanie voči dlhodobému priemeru, o viac ako 50 %, sa prejavilo v Bratislavskom, Košickom a Trenčianskom kraji.
Súčasne sa v druhom štvrťroku 2026 začalo stavať takmer 2400 bytových jednotiek, čo bolo podľa predbežných dát medziročne menej o viac ako 40 %. V porovnaní s dlhodobým priemerom bol aktuálny počet nižší o polovicu. Tempo rozbehu výstavby bolo najpomalšie spomedzi druhých štvrťrokov od roku 2000. V štruktúre prevažovali byty v rodinných domoch, tvorili 63 % z počtu začatých bytov.
Z regionálneho hľadiska sa rozbeh výstavby medziročne spomalil vo všetkých ôsmich krajoch SR, najdynamickejšie, o viac ako 60 %, v Bratislavskom a v Trenčianskom kraji. Súčasne vo všetkých krajoch SR bol aktuálny počet začatých bytov pod dlhodobým priemerom druhých štvrťrokov. Vysokú mieru zaostávania, prepad o viac ako polovicu v dlhodobom porovnaní, evidovalo päť krajov - Bratislavský, Trenčiansky, Košický, Prešovský a Nitriansky kraj.
Ku koncu júna 2026 bolo na Slovensku rozostavaných 76.800 bytových jednotiek, čo bolo o 0,7 % menej ako v rovnakom období pred rokom a súčasne to bolo o pol percenta menej ako v desaťročnom priemere.
V súhrne za 1. polrok 2026 sa na Slovensku dokončilo 4849 nových bytov, čo predstavovalo pokles o 29 % medziročne a o viac ako 40 % oproti dlhodobému priemeru. Zároveň sa začala výstavba 4839 bytov, ich počet medziročne klesol o tretinu a oproti dlhodobému priemeru bol nižší o takmer polovicu.