Bytová výstavba v 2. štvrťroku 2021 razantne ožila

Bratislava 3. septembra (TASR) - Počet dokončených aj začatých bytov v 2. štvrťroku 2021 prekonal čísla z obdobia pred pandémiou. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Bytová výstavba sa na Slovensku v 2. štvrťroku 2021 po ročnom útlme opäť naštartovala. Stavebné úrady vydali povolenia na výstavbu 6685 bytov, čo bolo výrazne viac ako pred rokom (o 69,1 %).



Porovnávací základ za vlaňajšok bol však veľmi nízky, v čase od apríla do júna minulého roka vrcholili opatrenia prvej vlny pandémie. V porovnaní s obdobím pred pandémiou (s 2. kvartálom 2019) boli aktuálne čísla vyššie o viac ako 37 %. Bol to zároveň najvyšší počet začatých bytov v rovnakom období (v druhom štvrťroku) za posledných 20 rokov. V prípade porovnania aj s inými štvrťrokmi (v celom časovom rade) sa približne rovnaký počet bytov začal stavať vo 4. štvrťroku 2018.



Rozbeh výstavby sa prejavil najmä pri bytových domoch, ich počet sa viac ako zdvojnásobil v porovnaní s druhým štvrťrokom 2019. Výstavba rodinných domov vzrástla oproti obdobiu pred pandémiou o 12 %. Z celkového počtu začatých bytov rodinné domy tvorili 61 %, pred dvomi rokmi to boli takmer tri štvrtiny.



Zvýšil sa aj počet dokončených bytov, medziročne o 17 %. Skolaudovaných bolo 4872 bytov, čo bolo súčasne o desatinu viac (o 9,8 %) ako v rovnakom období pred pandémiou.



Medziročný rast skolaudovaných bytov sa prejavil v siedmich z ôsmich krajov Slovenska, a to najmä v regiónoch s tradične menším podielom na bytovej výstavbe SR. Najväčší medziročný prírastok sa prejavil v Košickom kraji (rast o 150 %) a Prešovskom kraji (rast o 80 %). V tradičnom regióne s najvyšším podielom na výstavbe, v Bratislavskom kraji, bol počet dokončených (skolaudovaných) bytov medziročne nižší takmer o desatinu (o 9,3 %) a v porovnaní s 2. štvrťrokom 2019 až o štvrtinu (25,4 %). Napriek tomu je to naďalej región s výrazným náskokom v počte dokončených bytov (1142) pred ostatnými regiónmi.



Spolu bolo k 30. júnu 2021 na Slovensku rozostavaných 77.527 bytových jednotiek, o 1,2 % menej ako pred rokom. Z toho 49.779 bytov bolo v rodinných domoch, ich počet sa však mierne zvýšil (o 1,4 %). V súhrne za 1. polrok 2021 úrady odsúhlasili začatie výstavby 10.785 bytov a dokončených bolo 9357 bytových jednotiek. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol počet začatých bytov o 17,6 % a dokončených o 6,9 %. Počet začatých aj dokončených bytov za prvých šesť mesiacov tohto roka výrazne prekonal aj úroveň spred dvoch rokov.