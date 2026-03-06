< sekcia Ekonomika
Bytový dom v bratislavskej Petržalke čaká premena aj zvonka
Obstarávacie náklady vyčíslila mestská časť na viac ako 1,75 milióna eur, pričom viac ako 1,66 milióna uhradí z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).
Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - Bytový dom na Medveďovej ulici 21 v bratislavskej Petržalke čaká komplexná rekonštrukcia aj zvonka. Obstarávacie náklady vyčíslila mestská časť na viac ako 1,75 milióna eur, pričom viac ako 1,66 milióna uhradí z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). S prvou etapou prác by sa malo začať na jar. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
„Realizácia projektu je plánovaná na jar tohto roka. V súlade so zmluvnými podmienkami je lehota na jeho dokončenie stanovená na 40 týždňov,“ skonštatovala Ivana Kaľavská z referátu investičných činností.
Žiadosť o úver na prvú etapu obnovy podala mestská časť v roku 2025. Zahŕňa odstránenie systémových porúch na loggiách a schodiskách, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu výplní otvorových konštrukcií v bytoch a spoločných priestoroch a vyregulovanie ústredného kúrenia. Zmluvu so ŠFRB už mestská časť podpísala. Ďalšie časti projektu plánuje samospráva predkladať postupne v nasledujúcom období.
Podľa projektovej dokumentácie, ktorú si mestská časť nechala vypracovať na kompletnú obnovu, bytový dom čaká v budúcnosti ešte výmena výťahov, ale napríklad aj inštalácia fotovoltických panelov. Bytovka by sa tak mohla stať súčasťou obehového systému zdieľanej solárnej energie, na ktorom Petržalka pracuje v rámci energetického spoločenstva.
Bytový dom v Ovsišti získala mestská časť od hlavného mesta najskôr do správy (1985) a neskôr aj do vlastníctva. Prevod sa uskutočnil v roku 2021 za symbolické jedno euro.
Trinásťposchodový panelák s 250 bytmi, zväčša ide o garsónky, pôvodne slúžil ako dom opatrovateľskej služby. Značnú časť obyvateľov tvorili seniori, dôchodkový vek bol podmienkou prenájmu. Aktuálne bytovku obývajú rodiny s deťmi, seniori aj jednotlivci.
V posledných rokoch samospráva rekonštruuje byty, garsónky, aj pre zamestnancov mestskej časti a jej organizácií. V súčasnosti obýva zrekonštruované garsónky 37 pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných a materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.
