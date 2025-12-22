< sekcia Ekonomika
Bytový dom z dielne Strabag na Mlynských nivách prinesie dve veže
Rezidenčný projekt má pozostávať z dvoch veží, pričom vyššia má mať 18 nadzemných podlaží. Veže sa majú stavať súčasne.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Nový bytový dom z dielne spoločnosti Strabag Real Estate, ktorý má vyrásť na Mlynských nivách v Bratislave, získal stavebné povolenie. Rezidenčný projekt má pozostávať z dvoch veží, pričom vyššia má mať 18 nadzemných podlaží. Veže sa majú stavať súčasne. Projekt má priniesť celkovo 193 bytov. TASR o tom informoval developer.
Revitalizáciou má prejsť aj okolie bytového domu. Doplnená má byť zeleň vrátane stromov, oddychových zón či detského ihriska. Parkovanie bude situované takmer výlučne v podzemnej garáži. Súčasné vonkajšie parkovisko sa má premeniť na verejný park. Výstava má zároveň zlepšiť dopravnú infraštruktúru. Jarabinková ulica aj ulica Mlynské nivy sa majú rozšíriť na dva jazdné pruhy. Vzniknúť má tiež nový cyklistický chodník a chodník pre peších.
Predaj bytov plánuje developer spustiť v druhom štvrťroku 2026. Dokončenie výstavby je naplánované do troch rokov od začatia prác. Prví majitelia by sa mali sťahovať do svojich bytov v priebehu roka 2029.
Revitalizáciou má prejsť aj okolie bytového domu. Doplnená má byť zeleň vrátane stromov, oddychových zón či detského ihriska. Parkovanie bude situované takmer výlučne v podzemnej garáži. Súčasné vonkajšie parkovisko sa má premeniť na verejný park. Výstava má zároveň zlepšiť dopravnú infraštruktúru. Jarabinková ulica aj ulica Mlynské nivy sa majú rozšíriť na dva jazdné pruhy. Vzniknúť má tiež nový cyklistický chodník a chodník pre peších.
Predaj bytov plánuje developer spustiť v druhom štvrťroku 2026. Dokončenie výstavby je naplánované do troch rokov od začatia prác. Prví majitelia by sa mali sťahovať do svojich bytov v priebehu roka 2029.