Byty z druhej ruky v Bratislave zdraželi zhruba o desatinu
Cenový rast bytov v hlavnom meste koncom minulého roka ťahali okresy Bratislava I až III, pričom ceny v okresoch Bratislava IV a V skôr zostali na úrovniach predošlého štvrťroka.
Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - Ceny starších bytov z druhej ruky v Bratislave počas celého roka 2025 rástli medziročne približne o 10 % a v jeho závere o 10,5 %. Priemerná jednotková cena ponúkaných bytov v štvrtom štvrťroku dosiahla 4222 eur za štvorcový meter (m2). Podľa údajov spoločnosti Bencont Investments oproti tretiemu štvrťroku ceny vzrástli o 2,2 %.
Cenový rast bytov v hlavnom meste koncom minulého roka ťahali okresy Bratislava I až III, pričom ceny v okresoch Bratislava IV a V skôr zostali na úrovniach predošlého štvrťroka. Priemerná výmera bytov takmer 67 m2 bola o 5 % viac ako v treťom štvrťroku. Väčšie byty v kombinácii s rastom jednotkovej ceny zvýšili priemernú absolútnu cenu zhruba na 276.700 eur.
Hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik uviedol, že s poklesom úrokov a rastom cien nehnuteľností sa na trh vrátil investičný dopyt. „Popri kúpe bytu pre vlastné bývanie je investičný dopyt druhou najdôležitejšou zložkou dopytu. Preferencia vlastného bývania a sklon k realitným investíciám je stále slovenským typickým znakom,“ zhodnotil.
Rast nájomného v Bratislave sa podľa spoločnosti v druhom polroku 2025 spomalil. Priemerná výška nájmu spolu s energiami medziročne vzrástla o 2 %. V mesiacoch október až december boli ponuky bývania v priemere za 17,37 eura za m2.
Mesačný prenájom priemerného 2-izbového bytu spolu s energiami sa zvýšil na 917 eur mesačne. Bez nájmov 2-izbových bytov v Starom Meste (1044 eur) by priemer vo zvyšných okresoch Bratislavy dosiahol 876 eur. Priemerný prenájom 1-izbového bytu vrátane energií stál 700 eur, 3-izbového 1192 eur, 4-izbového 1665 eur a 5-izbového bytu 2402 eur. Celkový priemerný prenájom dosiahol výšku 998 eur.
„Návrat investičného dopytu, ktorý očakáva vyšší výnos z kúpy a prenájmu starších bytov v kombinácii s ich cenovou dostupnosťou oproti novostavbám, bude podporovať cenový rast aj v roku 2026,“ uviedol Bruchánik. Výnos z investície podľa neho závisí od mixu ceny, výšky nájmu a úrokovej sadzby.
V starších bytoch by mal v roku 2026 pokračovať cenový rast okolo 5 % medziročne. „Očakávanie spomalenia tempa rastu je podložené najmä prudkým rastom cien starších bytov za posledné roky, čoho dôsledkom je zhoršenie dostupnosti v tomto segmente aj priblíženie sa starších bytov k cenám novostavieb,“ dodal Bruchánik. Pri nájomnom očakáva tiež mierny rast, ktorý sa bude postupne stabilizovať v súlade s vývojom cien bytov.
