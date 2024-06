Bývalé vlády výrazne zvýšili deficit, zaradenie do procedúry očakávalo

Bratislava/Brusel 19. júna (TASR) - Bývalé vlády medzi rokmi 2020 až 2023 spôsobili výrazný nárast deficitu, vďaka čomu sa verejné financie SR dostali medzi najhoršie v Európskej únii (EÚ). Zaradenie Slovenska do procedúry nadmerného deficitu preto Ministerstvo financií (MF) SR očakávalo.



Reagovalo tak na rozhodnutie, ktoré v stredu zverejnila Európska komisia (EK). Tá prvýkrát od roku 2020 spúšťa mechanizmus, ktorý slúži na nápravu vysokých deficitov a dlhov v EÚ. Počas pandémie totiž platila výnimka na dodržiavanie európskych fiškálnych pravidiel. Od tohto roka sa však krajiny musia opäť riadiť pravidlami, aby ich deficit neprekračoval 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a dlh 60 % HDP. Slovenská republika sa vzhľadom na deficit v roku 2023 dostala do skupiny siedmich krajín, kam patria okrem Slovenska aj Francúzsko, Belgicko, Poľsko, Maďarsko, Malta a Taliansko, voči ktorým sa aktivuje procedúra nadmerného deficitu.



Spustenie procedúry prakticky znamená, že EK bude prísnejšie dohliadať na dodržiavanie konsolidácie verejných financií. "Požiadavky z procedúry sú však už dnes prakticky zahrnuté v záväzkoch SR, ktoré ministerstvo financií definovalo nielen v schválenom rozpočte, ale aj v Programe stability a prioritne v schválených výdavkových limitoch, ktoré sú už napojené na nové európske fiškálne pravidlá," priblížil rezort financií.



Aj na základe týchto pravidiel pripravuje MF strednodobý fiškálno-štrukturálny plán, ktorý bude obsahovať limity na verejné výdavky a bude zohľadňovať zosúladenie deficitu s požiadavkami zo Zmluvy o fungovaní EÚ. "Cieľom je stabilizácia verejných financií tak, aby sa deficit dostal pod 3 % HDP v roku 2027, aby verejný dlh mohol začal opäť klesať," zdôraznil rezort. Zároveň avizoval, že minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) bude o tejto téme rokovať aj na najbližšom rokovaní Rady Ecofin koncom tohto týždňa.



Stav verejných financií sa už vláde podľa MF podaril stabilizovať a konsolidačný plán, ktorý počíta s každoročným znižovaním deficitu o 1 % HDP tak, aby deficit klesol k 3 % HDP do roku 2027, získal dôveru investorov na finančných trhoch aj troch najrenomovanejších ratingových agentúr. Tie SR v poslednom čase potvrdili ratingové hodnotenie. "Ministerstvo financií bude v tomto úsilí naďalej pokračovať," dodal rezort.