Bývalú nemocnicu na Patrónke začnú v najbližších dňoch búrať

Bratislava 9. augusta (TASR) - Bývalú vojenskú nemocnicu na bratislavskej Patrónke začnú v najbližších dňoch búrať. Nahradí ju rozsiahly projekt kampusu spoločnosti Eset, ktorý má vytvoriť kvalitné a podnetné prostredie pre top IT a technologické firmy.



"Projekt disponuje platným búracím povolením. Areál si v týchto dňoch preberá dodávateľ búracích prác a následne začne s postupnou asanáciou existujúcich objektov," informoval TASR investor. Upozorňuje, že práce, ktoré by mali trvať do konca februára 2024, bude sprevádzať zvýšená hlučnosť aj prašnosť. Taktiež určité obmedzenia dopravy na priľahlých komunikáciách, spôsobené zvýšeným pohybom vozidiel.



Projekt už získal záväzné stanovisko hlavného mesta a pripravujú sa podklady pre ďalšie stupne povoľovacieho procesu. Zámer už podali aj do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). "Pracujeme interne na príprave tzv. tretej fázy projektu, v rámci ktorej sa už podrobnejšie zaoberáme aj technickými a konštrukčnými alternatívami, stavebnými materiálmi či možnými riešeniami v oblasti využitia zelených energií," priblížil prevádzkový riaditeľ spoločnosti Palo Luka.



Softvérová firma získala pozemok v areáli bývalej vojenskej nemocnice neďaleko bratislavskej rekreačnej lokality Železná studnička v roku 2017. Okrem nového sídla a globálneho vedecko-výskumného centra tam plánuje vytvoriť kvalitné a podnetné prostredie pre IT a technologické firmy, startupy a prepojiť ich s technicky zameranými vysokými školami.



Projekt počíta aj s verejnými priestormi, službami, prevádzkami, s krátkodobým ubytovaním najmä pre zamestnancov firiem či so športovou infraštruktúrou. V dokumentácii predloženej do EIA sa začiatok výstavby odhaduje v roku 2025 a ukončenie o dva roky. Investičné náklady sú predpokladané na viac ako 150 miliónov eur.