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Bývalú ubytovňu v Martine prestavali na dom so 48 nájomnými bytmi
Generálny riaditeľ ŠFRB potvrdil, že v tomto roku evidujú vysoký záujem o získanie úverových zdrojov na nájomné bývanie.
Autor TASR
Martin 9. júla (TASR) - Nájomné bývanie spravované samosprávou a finančne podporované Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) je ideálnou alternatívou pre mladé rodiny, seniorov a pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Na tlačovom brífingu v Martine, pri príležitosti slávnostného ukončenia rekonštrukcie bývalej ubytovne na dom s nájomnými bytmi na Ulici Ambra Pietra, to uviedol generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.
„Finančné podmienky sú neporovnateľné lepšie v porovnaní s komerčným nájomným, ale dôležitá je aj stabilita. Nájomcovia majú istotu, že nájomný byt, ktorý mesto spravuje, tu bude. Nehrozí im, že ten, kto byt prenajíma, ho odrazu chce predať a oni si budú musieť hľadať nové bývanie,“ poznamenal Lipka.
Martinský projekt za takmer tri milióny eur získal od ŠFRB úverovú podporu vo výške 1,7 milióna eur a vzniklo tu 48 nájomných bytov, z toho 15 jednoizbových, 22 dvojizbových a 11 trojizbových. Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma pripomenul, že k financovaniu prispela aj nenávratná dotácia z ministerstva vo výške 930.000 eur.
„Úver za jedno percento dnes nezoženiete asi nikde a keď sa k tomu pridruží štátna dotácia, ako tomu bolo aj v tomto prípade, tak je to naozaj veľmi zaujímavé a má to pozitívny vplyv na výšku nájomného. V tomto prípade je to nájomné veľmi prijateľné pre sociálne slabšie skupiny,“ skonštatoval Choma.
Generálny riaditeľ ŠFRB potvrdil, že v tomto roku evidujú vysoký záujem o získanie úverových zdrojov na nájomné bývanie. „Je to v nadväznosti na informáciu zo začiatku roka od pána premiéra, že bude na dotačný systém vložených dosť peňazí. Na začiatku roka sme mali v rozpočte plánovaných 60 miliónov eur na nájomné bývanie pre samosprávy a aktuálna požiadavka je 85 miliónov eur,“ podotkol Lipka.
„Finančné podmienky sú neporovnateľné lepšie v porovnaní s komerčným nájomným, ale dôležitá je aj stabilita. Nájomcovia majú istotu, že nájomný byt, ktorý mesto spravuje, tu bude. Nehrozí im, že ten, kto byt prenajíma, ho odrazu chce predať a oni si budú musieť hľadať nové bývanie,“ poznamenal Lipka.
Martinský projekt za takmer tri milióny eur získal od ŠFRB úverovú podporu vo výške 1,7 milióna eur a vzniklo tu 48 nájomných bytov, z toho 15 jednoizbových, 22 dvojizbových a 11 trojizbových. Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma pripomenul, že k financovaniu prispela aj nenávratná dotácia z ministerstva vo výške 930.000 eur.
„Úver za jedno percento dnes nezoženiete asi nikde a keď sa k tomu pridruží štátna dotácia, ako tomu bolo aj v tomto prípade, tak je to naozaj veľmi zaujímavé a má to pozitívny vplyv na výšku nájomného. V tomto prípade je to nájomné veľmi prijateľné pre sociálne slabšie skupiny,“ skonštatoval Choma.
Generálny riaditeľ ŠFRB potvrdil, že v tomto roku evidujú vysoký záujem o získanie úverových zdrojov na nájomné bývanie. „Je to v nadväznosti na informáciu zo začiatku roka od pána premiéra, že bude na dotačný systém vložených dosť peňazí. Na začiatku roka sme mali v rozpočte plánovaných 60 miliónov eur na nájomné bývanie pre samosprávy a aktuálna požiadavka je 85 miliónov eur,“ podotkol Lipka.