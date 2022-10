Bývalý americký minister financií uviedol, že USA sú už v recesii

Rijád 26. októbra (TASR) - Bývalý americký minister financií Steven Mnuchin si myslí, že USA sú už v recesii, ktorá bude pokračovať. Čínska ekonomika sa podľa neho takisto výrazne spomaľuje, čo pocíti aj zvyšok sveta. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Mnuchin na investičnej konferencii v saudskoarabskom Rijáde Future Investment Initiative uviedol, že výnosy 10-ročných dlhopisov vlády USA by mali dosiahnuť vrchol niekde na úrovni okolo 4,5 %. Dodal, že inflácia v USA by sa postupne mala dostať pod kontrolu. "Zrejme to bude dvojročné obdobie".



USA a Čína sa podľa Mnuchina musia naučiť koexistovať. Mnuchin predpokladá, že Čínu čaká výrazné spomalenie, "a to ovplyvní aj celú svetovú ekonomiku". Situácia sa podľa neho najprv zhorší, než sa začne zlepšovať.



Podľa prominentných bankárov z Wall Street je pravdepodobnosť recesie v USA a Európe čoraz vyššia. Medzi dôvody patrí sprísňovanie menových politík centrálnymi bankami, ktoré sa snažia skrotiť infláciu, rovnako ako nárast geopolitických rizík, ktoré zhoršujú vyhliadky pre budúci rok.