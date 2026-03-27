Bývalý areál Ecco Slovakia bude patriť spoločnosti Wia Slovakia
Autor TASR
Martin 27. marca (TASR) - Priemyselný areál bývalej spoločnosti Ecco Slovakia bude mať nové využitie. V piatok na pôde Mestského úradu v Martine podpísali kúpno-predajné zmluvy zástupcovia doterajšieho vlastníka a spoločnosti Wia Slovakia zo skupiny Hyundai Wia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová.
„Som veľmi rád, že sa nám podarilo úspešne dosiahnuť tento dôležitý míľnik. Areál novému majiteľovi odovzdáme už o pár dní. Zavŕši sa tým úspešne proces, ktorý sa začal pred necelým rokom,“ povedal po podpise zmlúv generálny riaditeľ Ecco Slovakia Petr Milan.
Nový investor plánuje v horizonte najbližších mesiacov spustiť výrobnú činnosť a nadviazať na dlhoročnú priemyselnú tradíciu tejto lokality. „Príchod investora vnímame ako začiatok novej etapy - nielen z pohľadu pracovných miest, ale aj celkového rozvoja mesta. Verím, že tento impulz bude mať pozitívny efekt a postupne priláka ďalšie investície a prispeje k rozvoju mesta, ktorý s tým prirodzene súvisí,“ skonštatoval primátor Martina Ján Danko.
Ecco Slovakia ukončil výrobu vo svojom závode v Martine v lete minulého roka, rozhodnutie sa dotklo 650 zamestnancov závodu. Továreň, ktorá začala s produkciou v roku 1998, dodala počas svojej existencie viac ako 50 miliónov párov obuvi na všetky svetové trhy.
