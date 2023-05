Bývalý nemecký daňový inšpektor dostal 8 rokov za daňové podvody

Wiesbaden 30. mája (TASR) - Bývalý nemecký daňový inšpektor Hanno Berger, ktorý sa stal právnym daňovým expertom, bol v utorok odsúdený na osem rokov a tri mesiace väzenia v súvislosti s daňovými únikmi. Rozhodol o tom krajinský súd vo Wiesbadene. Ide o jeden z najväčších povojnových podvodov. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Okrem toho súd rozhodol o konfiškácii výnosov z trestnej činnosti vo výške takmer 1,1 milióna eur z Bergerovho majetku.



Štátne zastupiteľstvo Bergera obvinilo, že sa v rokoch 2006 až 2008 podieľal na komplexných akciových obchodoch, ktoré viedli k neoprávnenému vráteniu daní.



Berger, kedysi jeden z najuznávanejších odborníkov, bol odsúdený po rozsiahlom vyšetrovaní nemeckého daňového škandálu Cum-Ex, schémy znižovania dividend, ktorá podľa odhadov niektorých expertov stála daňových poplatníkov približne 10 miliárd eur.



Berger v roku 2012 utiekol do Švajčiarska, ktoré ho však vo februári vydalo do Nemecka. Bol obvinený, že sa v rokoch 2006 až 2008 podieľal na komplexných akciových obchodoch, ktoré viedli k neoprávnenému vráteniu daní vo výške približne 113 miliónov eur. Prokurátor žiadal trest odňatia slobody na 10 a pol roka a prepadnutie majetku.



Schému obchodovania Cum-Ex, zahŕňajúcu banky a investorov, ktorí si nárokovali viaceré falošné daňové úľavy na dividendy, vyšetruje Nemecko spolu s Dánskom. Podvodníci využili v súčasnosti už odstránené diery v ich daňových systémoch a neschopnosť orgánov odhaliť a zastaviť túto prax.



Takmer desaťročné vyšetrovanie zahŕňa približne 1500 podozrivých a 100 bánk na štyroch kontinentoch.



Škandál vyvolal pobúrenie medzi verejnosťou aj politikmi, keďže Nemci čelia kríze životných nákladov.



Úrady v rámci vyšetrovania urobili razie v nemeckých pobočkách finančných spoločností, vrátane bánk Barclays, Bank of America, JP Morgan a Morgan Stanley. Všetky štyri banky uviedli, že spolupracujú pri vyšetrovaniach.



V septembri Bank of New York Mellon, nemecká Warburg Group a Deutsche Bank uviedli, že za tento škandál zaplatia daňovým úradom spolu 60 miliónov eur.