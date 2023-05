Bývalý šéf Audi sa chce priznať k podvodom v emisnej kauze

Mníchov 3. mája (TASR) - Bývalý šéf automobilky Audi Rupert Stadler je pripravený priznať vinu na emisnom škandále z roku 2015 výmenou za podmienečný trest a vysokú pokutu. Uviedol to v stredu jeho tím obhajcov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Bývalý šéf Audi, ktorá je jednou z divízií koncernu Volkswagen, bol obvinený v roku 2020 z účasti na emisnom škandále, ktorý vypukol koncom roka 2015. V septembri toho roka americký Úrad na ochranu životného prostredia obvinil Volkswagen, že do áut s dieselovým motorom inštaloval softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Autá tak v bežnej premávke výrazne prekračovali limity stanovené v zákone na ochranu ovzdušia.



Stadler pôvodne obvinenia z podielu na emisnom škandále odmietal. Teraz však jeho obhajcovia zverejnili, že je pripravený priznať svoj podiel viny a vyhnúť sa tak väzeniu. To mu podľa sudcu hrozí na 1,5 až dva roky v prípade, že sa k účasti na podvodoch neprizná. V prípade priznania viny skončí s podmienkou a pokutou vo výške 1,1 milióna eur. Stadlerovo priznanie pred súdom sa očakáva o dva týždne. Súd následne rozhodne, či jeho priznanie bolo dostatočné na stanovenie podmienečného trestu.



S dohodou súhlasila aj prokuratúra. Podľa nej inžinieri v Audi manipulovali s motormi tak, aby počas testov plnili stanovené emisné normy. V bežnej prevádzke ich však potom vysoko prekračovali.



Stadler bol obžalovaný spolu s bývalým predstaviteľom manažmentu Audi Wolfgangom Hatzom a jedným z inžinierov. Hatz aj inžinier sa k manipuláciám medzičasom priznali. Samotného Stadlera obžalovali s tým, že nezastavil predaj takto upravených vozidiel ani po tom, ako sa kauza zverejnila.