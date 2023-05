Bývalý šéf Audi sa priznal k podvodom v emisnej kauze

Mníchov 16. mája (TASR) – Bývalý šéf automobilky Audi Rupert Stadler v utorok priznal vinu v emisnom škandále výmenou za podmienečný trest a pokutu vo výške 1,1 milióna eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Bývalý šéf automobilky, ktorá je jednou z divízií koncernu Volkswagen, bol obvinený v roku 2020 z účasti na emisnom škandále, ktorý vypukol koncom roka 2015. V septembri toho roka americký Úrad na ochranu životného prostredia obvinil Volkswagen, že do áut s dieselovým motorom inštaloval softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Autá tak v bežnej premávke výrazne prekračovali limity stanovené v zákone na ochranu ovzdušia.



Stadler pôvodne vinu odmietal. Začiatkom mája ale oznámil, že je pripravený priznať spoluzodpovednosť. Vďaka priznaniu a súhlasu so zaplatením pokuty 1,1 milióna eur dostal podmienečný trest a vyhol sa tak väzeniu, ktoré mu hrozilo na 1,5 až dva roky.



Stadler podľa súdu manipulácie neinicioval. Umožnil však, aby až do začiatku roka 2018 pokračovali predaje áut s nainštalovaným softvérom, ktorý mohol skresľovať hodnoty produkovaných emisií. Vo vyhlásení, s ktorým oboznámil súd jeho právny zástupca, bývalý šéf Audi tieto skutočnosti potvrdil a priznal osobné pochybenie.



S dohodou už súhlasila aj prokuratúra. Vynesenie rozsudku v procese, ktorý trvá už viac ako dva a pol roka, je naplánované na jún.