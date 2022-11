Bývalý šéf Bundesbank Weidmann smeruje do dozornej rady Commerzbank

Berlín 20. novembra (TASR) - Bývalý prezident nemeckej centrálnej banky Bundesbank Jens Weidmann by sa mal stať predsedom dozornej rady jednej z najväčších bánk v Nemecku, Commerzbank. Uviedla to agentúra DPA, ktorá sa odvolala na informácie z nemeckej banky.



Podľa Commerzbank súčasný predseda dozornej rady Helmut Gottschalk informoval zástupcov akcionárov, že na nadchádzajúcom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční 31. mája budúceho roka, sa už nebude uchádzať o tento post. Ako dodala, zástupcovia akcionárov súhlasili s odporúčaním Gottschalka nominovať do dozornej rady Weidmanna s tým, že následne prevezme post predsedu.



Weidmann (54) stál na čele Bundesbank od roku 2011 do konca roka 2021 a bol považovaný za jedného z najkonzervatívnejších členov Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB). Dlhodobo kritizoval mimoriadne uvoľnenú menovú politiku ECB, jej smerovanie však nedokázal zmeniť. Z tohto dôvodu ku koncu minulého roka na svoju funkciu rezignoval, čo znamená, že z vedenia Bundesbank odišiel o päť rokov skôr. Pred prevzatím vedenia Bundesbank pracoval päť rokov na pozícii jedného z kľúčových ekonomických poradcov bývalej kancelárky Angely Merkelovej.



Commerzbank je druhou najväčšou bankou v Nemecku. V rokoch finančnej krízy 2008 - 2009 sa dostala do finančných problémov a zachránilo ju 18,5 miliardy eur z peňazí daňových poplatníkov. Banka štátnu pomoc medzičasom splatila, vláda je však naďalej so 16,5-percentným podielom jej najväčším akcionárom.