Bývalý šéf Bundesbanky povedie expertov Medzinárodného menového fondu

Washington 6. februára (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) vymenoval bývalého prezidenta nemeckej centrálnej banky Bundesbank Jensa Weidmanna na čelo panelu nezávislých expertov po obvineniach šéfky fondu Kristaliny Georgievovej z manipulácie s údajmi. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Reputáciou Georgievovej minulý rok otriasli výsledky nezávislého vyšetrovania, podľa ktorého počas pôsobenia vo Svetovej banke (SB) spolu s ďalšími vysokými predstaviteľmi tejto inštitúcie manipulovali s údajmi v ostro sledovanej správe Doing Business v prospech Číny. Georgievová tieto obvinenia poprela a vlani v októbri bola potvrdená vo funkcii riaditeľky MMF.



Panel expertov MMF bude mať teraz za úlohu "uskutočniť nezávislé vyšetrovanie s cieľom preskúmať a identifikovať, ako môže fond zabezpečiť spoľahlivé a efektívne kanály na podávanie sťažností, námietok a ako má skladať účty", uviedol MMF vo vyhlásení. "To bude zahŕňať preskúmanie rámca na riešenie sťažností, ktoré sa vzťahujú na generálneho riaditeľa a predstaviteľov výkonnej rady," pokračuje vyhlásenie.



Očakáva sa, že panel expertov dokončí správu a predloží odporúčania správnej rade do konca marca 2022.