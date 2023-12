Bývalý šéf Bundesbanky Weidmann spochybňuje prínos digitálneho eura

Mníchov 8. decembra (TASR) - Bývalý prezident nemeckej centrálnej banky (Bundesbank) Jens Weidmann varoval pred prehnanými očakávaniami v súvislosti s možným zavedením digitálneho eura. "Zatiaľ som nezistil jeho potrebu ani pre mňa, ani pre ostatných," povedal Weidmann, ktorý je v súčasnosti predsedom dozornej rady druhej najväčšej nemeckej banky, Commerzbank, pre piatkové vydanie denníka Süddeutsche Zeitung. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Všetci už máme digitálne peniaze na svojich bežných účtoch. Digitálne peniaze centrálnej banky, ako by som ich presnejšie nazval, budú akceptované len vtedy, ak budú občanom ponúkať konkrétny prínos nad rámec toho, čo už existuje," uviedol bývalý člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Weidmann.



ECB vstúpila začiatkom novembra do dvojročnej prípravnej fázy, v rámci ktorej sa majú dokončiť pravidlá a predpisy pre digitálne euro. Európska komisia (EK) predložila návrhy právneho rámca digitálnej spoločnej meny už koncom júna 2023.



Digitálne euro by predstavovalo digitálnu formu hotovosti, ktorá by mohla byť používaná pri všetkých digitálnych platbách v rámci eurozóny. Táto forma by bola podľa ECB bezplatná, dostupná online i offline a umožnila by okamžité vyrovnanie platieb. ECB ubezpečuje, že digitálne mena by sa používalo popri fyzickej hotovosti, ktorá by zostala naďalej k dispozícii.