Bývalý šéf Commerzbank sa stal nemeckým komisárom pre investície

Na snímke Martin Blessing hovorí počas svojho vymenovania za vládneho komisára pre zahraničné investície v Berlíne 22. septembra 2025. Foto: TASR/DPA

Nemecká ekonomika klesla dva roky po sebe a nová vláda si práve oživenie hospodárstva a návrat k rastu dala za svoj hlavný cieľ.

Autor TASR
Berlín 22. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz vymenoval bývalého šéfa Commerzbank Martina Blessinga za vládneho komisára pre zahraničné investície. Nemecká vláda si od tohto kroku sľubuje prilákanie väčšieho objemu zahraničného kapitálu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Merz uviedol, že Blessing, ktorý viedol jednu z najväčších nemeckých bánk v rokoch 2008 až 2016, má vynikajúcu sieť medzinárodných kontaktov. „Prináša bohaté skúsenosti v oblasti podpory investícií v Nemecku,“ dodal kancelár.

Nemecká ekonomika klesla dva roky po sebe a nová vláda si práve oživenie hospodárstva a návrat k rastu dala za svoj hlavný cieľ. Podľa vlády Nemecko potrebuje prilákať viac súkromného kapitálu, ktorý spolu s plánovanými vyššími vládnymi výdavkami opätovne zvýši atraktivitu krajiny ako investičnej lokality. Počet projektov so zahraničnými investíciami klesol v Nemecku aj v minulom roku a krajina tak zaznamenala pokles takýchto projektov už tri roky po sebe.
