Bývalý šéf Google verí, že AI čoskoro nahradí väčšinu programátorov

New York 19. apríla (TASR) - Umelá inteligencia (AI) by mohla nahradiť väčšinu programátorov už v priebehu budúceho roka, myslí si bývalý výkonný riaditeľ spoločnosti Google Eric Schmidt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Ako odvetvie sme presvedčení, že v priebehu nasledujúceho roka bude drvivá väčšina programátorov nahradená programátormi na báze umelej inteligencie,“ povedal Schmidt na konferencii AI+ Biotechnology, ktorá sa uskutočnila 10. apríla vo Washingtone. Technologický miliardár predpovedá, že modely AI sa budú rýchlo zdokonaľovať tak, aby dokázali vykonávať väčší počet vysoko špecializovaných úloh, ktoré v súčasnosti dokážu vykonávať len ľudia. Schmidt tiež očakáva, že programy AI budú v priebehu budúceho roka schopné riešiť zložité matematické problémy, na ktorých pracujú najlepší absolventi vysokých škôl.



Do roku 2027 sa systémy AI začnú sami zlepšovať a samostatne upravovať a vylepšovať kód, ktorý vyvíjajú vo svojich výskumných programoch, zdôraznil bývalý riaditeľ spoločnosti Google. Schmidt tiež predpokladá, že v horizonte rokov 2028 až 2030 dokážu modely AI konkurovať najlepším svetovým fyzikom, matematikom, spisovateľom a umelcom.



Vzhľadom na rýchlosť technologického pokroku dosiahne umelá inteligencia do roku 2031 štádium „umelej superinteligencie“, keď najlepšie programy konečne prekonajú ľudské schopnosti, budú fungovať autonómne a budú sa zdokonaľovať bez ľudského prispenia, povedal Schmidt. Zdôraznil pritom, že svet stále nemá jednotný rámec na reguláciu a riadenie technológií umelej inteligencie, čo predstavuje pre ľudstvo značné riziko.