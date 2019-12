Bývalý šéf Nissanu, ktorý v Japonsku čelí súdu, odcestoval do Libanonu

Bejrút 31. decembra (TASR) - Carlos Ghosn, bývalý predseda predstavenstva automobilky Nissan, potvrdil v utorok medializované správy, podľa ktorých odišiel z Japonska do Libanonu. Japonskú justíciu pritom označil za zmanipulovanú a zároveň trval na tom, že "neuniká pred spravodlivosťou", informuje agentúra AFP.



"Teraz som v Libanone a nebudem už rukojemníkom zmanipulovanej japonskej justície, ktorá počíta s prezumpciou viny, kde je rozšírená diskriminácia a sú popierané základné ľudské práva," uviedol vo vyhlásení.



"Neutiekol som pred spravodlivosťou - unikol som pred nespravodlivosťou a politickou perzekúciou," konštatoval Ghosn a dodal, že momentálne je už schopný "slobodne" komunikovať s médiami, čo podľa vlastných slov začne robiť od "budúceho týždňa".



Ghosna zatkli v Tokiu vlani 19. novembra, a to pre podozrenia z výrazného podhodnocovania svojich príjmov v rokoch 2011-2015 a zo zneužívania financií automobilky Nissan na osobné účely. Po zatknutí prišiel o kreslo predsedu predstavenstva Nissanu a celej aliancie Renault–Nissan–Mitsubishi, aj o post šéfa Renaultu.



Vo väzbe strávil Ghosn spolu 130 dní, následne ho prepustili na kauciu. Súdny proces s ním sa mal v Japonsku uskutočniť na jar budúceho roka, uviedla AFP.



Ghosn vznesené obvinenia popiera. Jeho právny tím sa snažil dosiahnuť stiahnutie celého prípadu, pričom sa odvolával na viaceré pochybenia prokuratúry.



Dosiaľ nie je zrejmé, ako sa Ghosnovi podarilo opustiť Japonsko, kde bol prepustený na kauciu, no mal zakázané opustiť krajinu.