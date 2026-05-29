Bývalý šéf Volkswagenu Diess plánuje uviesť na trh elektrický traktor
Traktor bude vybavený vymeniteľným batériovým systémom, ktorý umožní nepretržitú prevádzku.
Autor TASR
Mníchov 29. mája (TASR) - Bývalý generálny riaditeľ skupiny Volkswagen (VW) Herbert Diess plánuje so svojím novým podnikom uviesť na trh elektrický traktor. Bude to traktor strednej triedy pre farmárov a komunálne služby, napísal Diess na sociálnej sieti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Traktor bude vybavený vymeniteľným batériovým systémom, ktorý umožní nepretržitú prevádzku. Okrem toho by sa na traktor mali dať namontovať všetky bežné náradia, ako sú kosačky a snehové radlice. S uvedením prvých zariadení na trh počíta spoločnosť Diess E-Agrartechnik AG podľa svojho zakladateľa v budúcom roku. Diess tvrdí, že nový traktor dokáže konkurovať porovnateľným dieselovým vozidlám. Diess E-Agrartechnik so sídlom v Mníchove podľa Diessa spolupracuje s podnikom, ktorý sa zaoberá poľnohospodárskymi strojmi a pôsobí v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, ako aj s inými dodávateľmi. Mená partnerských spoločností nezverejnil.
Diess bol generálnym riaditeľom spoločnosti Volkswagen v rokoch 2018 až 2022. Aj po svojom odvolaní naďalej poberal manažérsky plat vo výške niekoľkých miliónov eur. V roku 2025 jeho plat vrátane dôchodku a variabilnej odmeny dosiahol približne deväť miliónov eur, čo je viac ako dostáva jeho nástupca Oliver Blume. Diess z Volkswagenu definitívne odišiel do dôchodku na svoje 67. narodeniny minulý rok na jeseň.
