Beaune: Je možné, že EÚ vynechá Poľsko a Maďarsko z plánu obnovy

Paríž 7. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) vynechá Poľsko a Maďarsko zo svojho plánu obnovy hospodárstva, ak budú tieto dve krajiny aj naďalej vzdorovať snahám spojiť vyplatenie finančnej pomoci s dodržiavaním pravidiel právneho štátu. Uviedol to francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune.



Pripustil, že takýto krok je síce právne zložitý, ale možný.



"Naše stanovisko je jasné - neobetujeme ani zotavenie (ekonomiky), ani vládu zákona," povedal Beaune pre týždenník Journal du Dimanche. Dodal, že zrušenie podmienky o dodržiavaní zásad právneho štátu neprichádza do úvahy.



Maďarsko a Poľsko už celé týždne blokujú schválenie sedemročného rozpočtu EÚ a tiež uvoľnenie prostriedkov z fondu obnovy na pomoc ekonomikám bloku zotaviť sa z recesie vyvolanej pandémiou nového koronavírusu.



Beaune uviedol, že oba východoeurópske štáty riskujú stratu finančných príspevkov rádovo v miliardách eur, ak budú aj naďalej trvať na svojom vete.



Zdôraznil pritom, že to nie je to hrozba, ale priamy dôsledok absencie nového rozpočtu.