C. Buchová: Banky eurozóny sa musia pripraviť na geopolitické šoky

Frankfurt nad Mohanom 27. marca (TASR) - Banky v eurozóne sú dostatočne odolné, napriek tomu musia byť pripravené na zvládanie geopolitických šokov a makroekonomických hrozieb. Povedala to vo štvrtok predsedníčka Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (ECB) Claudia Buchová. Informovala o tom agentúra Reuters.



Zmena politiky novej americkej administratívy vo viacerých hospodárskych oblastiach spôsobila otrasy na finančných trhoch a politici a finančníci sa snažia odhadnúť, do akej miery to ovplyvní ekonomický rast, stabilitu a finančné riziká. Kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa totiž prichádzajú v období zvýšeného napätia v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu a následných západných sankcií voči Moskve.



„Potenciálne zníženie kvality aktív a prípadné ekonomické otrasy v dôsledku geopolitických konfliktov alebo vplyvu finančných sankcií si vyžadujú zvýšenú pozornosť bánk, dostatok kapitálu a kvalitný systém riadenia rizík,“ uviedla Buchová vo výročnej správe. Banky sa podľa nej musia pripraviť na kybernetické bezpečnostné hrozby a riešiť aj zistené slabiny v manažmente rizík.



Zároveň vyzvala politikov, aby urýchlili schvaľovanie rámca pre krízové riadenie bánk a ochranu vkladov. To umožní lepšie riešenie situácií v prípade úpadku bánk a ochranu ich klientov.