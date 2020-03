Grassley: USA by mali dať Číne viac priestoru 1. fázu dohody

Washington 5. marca (TASR) – Spojené štáty by mali Číne poskytnúť väčší manévrovací priestor na realizáciu takzvanej 1. fázy obchodnej dohody, vzhľadom na problémy, s ktorými druhá najväčšia ekonomika sveta v dôsledku koronavírusu momentálne zápasí. Povedal to predseda finančného výboru Senátu amerického Kongresu Chuck Grassley.



Ako povedal v rozhovore pre agentúru Reuters, nezaznamenal, že by sa Peking snažil vyhnúť plneniu podmienok v rámci 1. fázy dohody, na základe ktorých by Čína mala výrazne zvýšiť dovoz amerických agroproduktov, výrobkov spracovateľského sektora, služieb či energií. Na druhej strane, nový typ koronavírusu, ktorý sa začal šíriť zo strednej Číny a doteraz v krajine zabil viac než 3000 ľudí, si možno vyžiada určité úpravy a je možné, že povedie aj k odloženiu začiatku rokovaní o 2. fáze dohody.



"Rozhodnutie Číny znížiť dovozné clá na niektoré americké produkty a umožnenie kontroly svojich potravín americkými inšpektormi ukazuje, že konajú v dobrej viere," povedal pre Reuters republikánsky senátor z Iowy. Podľa neho by Washington mal Číne dať určitý voľnejší priestor na realizáciu podmienok 1. fázy obchodnej dohody, keďže čínska ekonomika v dôsledku koronavírusu zaznamenáva problémy a spotreba v krajine klesá.



Dokonca ešte pred vypuknutím epidémie viacerí analytici mali pochybnosti, či Peking bude schopný zvýšiť v najbližších dvoch rokoch dovoz tovarov a služieb z USA o 200 miliárd dolárov (179,78 miliardy eur). Po nástupe koronavírusu, ktorý ochromil dopravu, výrobu aj spotrebu, bude podľa nich pre Peking "už extrémne náročné" splniť dohodnuté podmienky.



Čínska vláda medzitým uviedla, že situácia sa začína pomaly upokojovať a čoskoro by v krajine mali produkčnú kapacitu dostať na 90 % pôvodnej úrovne. Napriek tomu Medzinárodný menový fond očakáva, že jeho pôvodnú prognózu 5,6-percentného rastu ekonomiky v roku 2020 sa Pekingu dosiahnuť nepodarí.