C. Herodotou: Kroky ECB tlačia infláciu nadol, neistota však pretrváva

Limassol 8. októbra (TASR) - Kroky Európskej centrálnej banky (ECB) prinášajú svoje ovocie v podobe znižovania miery inflácie, na druhej strane v eurozóne naďalej pretrváva vysoká neistota. Uviedol to koncom týždňa cyperský člen Rady guvernérov ECB Constantinos Herodotou. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Nedávny nárast cien energií sa opäť môže premietnuť do ekonomiky a zvýšiť tlak na ceny smerom nahor," povedal Herodotou, ktorý je zároveň guvernérom cyperskej centrálnej banky, na konferencii v Limassole. Dodal, že ďalšou oblasťou, ktorú je potrebné monitorovať, je likvidita bankového systému eurozóny, keďže hrá veľkú úlohu v transmisii menovej politiky, čím ovplyvňuje infláciu. Dôsledne monitorovať je potrebné napríklad aj rastúce mzdy a ziskové marže, aj keď v tejto oblasti by sa situácia mala postupne normalizovať, dodal Herodotou.



ECB zvýšila v polovici septembra úrokové sadzby 10-krát po sebe, pričom kľúčovú úrokovú sadzbu posunula na 4,50 % a depozitnú na 4 %. Zároveň však naznačila, že na nasledujúcom zasadnutí by mohla sadzby ponechať nezmenené.



Miera inflácie sa postupne spomaľuje, keď v septembri dosiahla 4,3 %, čo je najnižšia hodnota od októbra 2021. Na druhej strane je stále viac než dvojnásobne vyššia, než je inflačný cieľ ECB. Ten banka stanovila na 2 %.